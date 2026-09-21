Nông dân Đồng Tháp hối hả bơm tát nước chống ngập úng sau mưa lớn

Cơn mưa chiều 20/9 được nhận định là một trong những trận mưa lớn nhất trong tuần qua. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Tháp, lượng mưa cao nhất tại khu vực huyện Cái Bè (cũ) là 55 mm; thành phố Sa Đéc 46 mm; huyện Chợ Gạo (cũ) 45,2 mm và thành phố Mỹ Tho (cũ) 33,5 mm.

Sau cơn mưa như trút nước, khoảng 4 công đất trồng bắp của ông Trần Thế Lân, ở ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy, chuẩn bị thu hoạch bị nước mưa tràn ngập, lé đé quanh gốc cây. Ông phải sử dụng cả máy bơm điện và máy bơm xăng, bơm nước suốt đêm. Đến ngày 21/9, mực nước đã rút dần, giúp ông kịp thời cứu ruộng bắp.

Ông Trần Thế Lân chia sẻ: “Hôm qua một cơn mưa rất lớn đã làm ngập một số diện tích hoa màu của bà con. Riêng phần đất của tôi là 4.000 mét vuông trồng bắp, bắp đang héo râu, chuẩn bị bán cũng bị ngập. Tôi đã chuẩn bị một máy bơm xăng, một mô-tơ điện để quyết liệt bơm nước trong 5 giờ liền. Bây giờ nước đã thấp hơn mặt kênh, như vậy ruộng bắp tôi không bị thiệt hại như các ruộng của bà con".

Cơn mưa to chiều ngày 20/9 như trút nước xuống nhiều địa bàn của tỉnh Đồng Tháp

Tại các vùng trồng thanh long trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp như Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, những trận mưa lớn gần đây cũng gây ngập nhiều diện tích vườn cây đang trong giai đoạn trổ hoa, ra trái. Nếu bị ngập nước kéo dài, hoa và trái thanh long có thể bị rụng, gây thiệt hại cho nhà vườn.

Thực tế, mưa lớn khiến nhiều địa bàn trong tỉnh bị ngập nước trên diện rộng. Một số khu vực trũng, xa các tuyến kênh trục chính, việc bơm, tát nước ra khỏi ruộng, vườn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và phát sinh thêm chi phí.

Tại vùng Đồng Tháp Mười, các cánh đồng khóm được bảo vệ khá an toàn trong mùa mưa bão nhờ hệ thống đê bao được khép kín và trang bị các máy bơm điện công suất lớn. Khi mưa to, hệ thống máy bơm hoạt động đồng bộ, giúp tiêu thoát nước kịp thời, hạn chế tình trạng ngập úng.

Bà Phạm Thị Ngọc Tuyền, ở xã Hưng Thạnh, chủ hơn 20 ha khóm, cho biết: “Mấy ngày trước, khoảng mùng 3, mùng 4 âm lịch, nước triều cường kết hợp với trời mưa to, thoát không kịp nên bị ngập. Nay trạm bơm đã hoạt động lại, triều cường cũng giảm nên hết ngập. Tùy theo ô bao, đóng tiền mỗi năm khoảng 1 triệu đồng hoặc 500 nghìn đồng. Mùa mưa thì khóm trái lớn hơn bình thường, giá 9.500 đồng/kg. Nay ổn hết, trạm bơm hoạt động đều nên nước giảm".

Nhiều ruộng đồng thành "biển " nước mưa

Nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp phải thức đêm để canh bơm nước mưa ra khỏi ruộng vườn

Tại vùng Gò Công, việc thu hoạch lúa Hè Thu của một số nông dân cũng gặp bất lợi do mưa dông làm lúa bị đổ ngã. Nước trong đồng ruộng dâng cao gây khó khăn cho việc thu hoạch, đồng thời làm tăng tỷ lệ thất thoát.

Trước tình hình mưa lớn và diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi tỉnh Đồng Tháp đã bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực, tổ chức điều tiết nước hợp lý. Các hệ thống cống ven sông, rạch được vận hành theo hướng mở để tiêu thoát nước.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Đám mưa chiều qua quá to nhưng ngay đợt triều kém, không có bị triều cường nên cũng thuận lợi. Mình vẫn ở trạng thái mở cống ra vào tự do, nước đang rút ra. Hệ thống dự án Bảo Định cũng vậy, mình tháo nước ra từ các cống của tỉnh mình, bên tỉnh bạn là Long An (cũ) cũng tháo ra nên không bị ảnh hưởng. Các cống hệ sông Tràm hết rồi, phía Tây đang triều kém nên các cống đang mở tự do, không ảnh hưởng gì".

Các hệ thống cống ven sông, rạch đều vận hành mở cửa để tiêu thoát nước

Mưa to kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng Tháp, nhất là đối với những diện tích hoa màu, cây ăn trái và lúa chuẩn bị thu hoạch. Trước tình hình này, nông dân đang khẩn trương bơm tát, tiêu thoát nước; ngành chức năng chủ động vận hành hệ thống thủy lợi, nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ thành quả sản xuất.