English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiếp tục sạt lở ven sông, rạch, Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường

Thứ Hai, 11:28, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở ven sông, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chính quyền và người dân các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 32 vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.200 mét, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân và một số công trình, hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, trên tuyến sông Tiền, dù số vụ sạt lở giảm nhưng mức độ uy hiếp khu dân cư tăng cao, đe dọa trực tiếp 8 hộ dân. Tỉnh đã khẩn cấp hỗ trợ di dời 1 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn.

tiep tuc sat lo ven song, rach, Dong thap chu dong ung pho trieu cuong hinh anh 1

Trong khi đó, khu vực sông, kênh, rạch nội đồng đang trở thành điểm nóng với 28 vụ sạt lở, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm trước, tổng chiều dài khoảng 1.100 mét. Sạt lở đã làm sập 2 căn nhà, ảnh hưởng 7 căn khác, đồng thời gây thiệt hại hoa kiểng và hư hỏng một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Để chủ động phòng, chống sạt lở, Đồng Tháp đang triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư, đô thị dọc sông Tiền, tổng chiều dài khoảng 5.180 mét, kinh phí khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

tiep tuc sat lo ven song, rach, Dong thap chu dong ung pho trieu cuong hinh anh 2
Đoạn sạt lở vừa xảy ra tại bờ Tây sông Ba Rài thuộc địa bàn xã Hiệp Đức

Ngoài ra, tỉnh triển khai 34 công trình khắc phục sạt lở từ nguồn vốn dự phòng ngân sách năm 2025, tổng chiều dài khoảng 8.594 mét, kinh phí gần 212 tỷ đồng. UBND các xã, phường cũng đang thực hiện 109 công trình, tổng chiều dài gần 19.785 mét, kinh phí hơn 128,7 tỷ đồng.

Riêng các điểm sạt lở phát sinh trong năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát, đề xuất UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí khắc phục 64 điểm tại 25 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 5,9 km, kinh phí khoảng 194,3 tỷ đồng.

tiep tuc sat lo ven song, rach, Dong thap chu dong ung pho trieu cuong hinh anh 3
Người dân tỉnh Đồng Tháp khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với triều cường đang dâng cao

Theo đó, các điểm sạt lở nhỏ, nguy cơ thấp sẽ được gia cố tạm thời bằng vật liệu phù hợp; những điểm sạt lở nghiêm trọng, khẩn cấp sẽ được ưu tiên đầu tư xử lý bằng các giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triều cường tại Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng thấp
Triều cường tại Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh ít biến đổi, phổ biến ở mức từ thấp hơn báo động 1 đến cao hơn báo động 3.

Triều cường tại Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

Triều cường tại Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh ít biến đổi, phổ biến ở mức từ thấp hơn báo động 1 đến cao hơn báo động 3.

Đồng Tháp khẩn trương đóng nhiều cống đập để ngăn triều cường dâng cao
Đồng Tháp khẩn trương đóng nhiều cống đập để ngăn triều cường dâng cao

VOV.VN - Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trên sông Tiền từ ngày 3-6/1/2026, sẽ xuất hiện đợt triều cường cao. Mực nước cao nhất dự kiến đạt +1,85m thành Mỹ Tho vượt báo động 3 là 0,25m.

Đồng Tháp khẩn trương đóng nhiều cống đập để ngăn triều cường dâng cao

Đồng Tháp khẩn trương đóng nhiều cống đập để ngăn triều cường dâng cao

VOV.VN - Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trên sông Tiền từ ngày 3-6/1/2026, sẽ xuất hiện đợt triều cường cao. Mực nước cao nhất dự kiến đạt +1,85m thành Mỹ Tho vượt báo động 3 là 0,25m.

Triều cường tiếp tục dâng mức cao gây ngập nhiều địa bàn của Đồng Tháp
Triều cường tiếp tục dâng mức cao gây ngập nhiều địa bàn của Đồng Tháp

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, triều cường đầu tháng 10 âm lịch hiện đang ở mức cao, gây nước tràn trên diện rộng.

Triều cường tiếp tục dâng mức cao gây ngập nhiều địa bàn của Đồng Tháp

Triều cường tiếp tục dâng mức cao gây ngập nhiều địa bàn của Đồng Tháp

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, triều cường đầu tháng 10 âm lịch hiện đang ở mức cao, gây nước tràn trên diện rộng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục