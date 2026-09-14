Tiếp tục sạt lở ven sông, rạch, Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 32 vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.200 mét, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân và một số công trình, hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, trên tuyến sông Tiền, dù số vụ sạt lở giảm nhưng mức độ uy hiếp khu dân cư tăng cao, đe dọa trực tiếp 8 hộ dân. Tỉnh đã khẩn cấp hỗ trợ di dời 1 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn.

Trong khi đó, khu vực sông, kênh, rạch nội đồng đang trở thành điểm nóng với 28 vụ sạt lở, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm trước, tổng chiều dài khoảng 1.100 mét. Sạt lở đã làm sập 2 căn nhà, ảnh hưởng 7 căn khác, đồng thời gây thiệt hại hoa kiểng và hư hỏng một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Để chủ động phòng, chống sạt lở, Đồng Tháp đang triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp tại các khu vực trọng điểm, đông dân cư, đô thị dọc sông Tiền, tổng chiều dài khoảng 5.180 mét, kinh phí khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Đoạn sạt lở vừa xảy ra tại bờ Tây sông Ba Rài thuộc địa bàn xã Hiệp Đức

Ngoài ra, tỉnh triển khai 34 công trình khắc phục sạt lở từ nguồn vốn dự phòng ngân sách năm 2025, tổng chiều dài khoảng 8.594 mét, kinh phí gần 212 tỷ đồng. UBND các xã, phường cũng đang thực hiện 109 công trình, tổng chiều dài gần 19.785 mét, kinh phí hơn 128,7 tỷ đồng.

Riêng các điểm sạt lở phát sinh trong năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát, đề xuất UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí khắc phục 64 điểm tại 25 xã, phường, với tổng chiều dài khoảng 5,9 km, kinh phí khoảng 194,3 tỷ đồng.

Người dân tỉnh Đồng Tháp khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với triều cường đang dâng cao

Theo đó, các điểm sạt lở nhỏ, nguy cơ thấp sẽ được gia cố tạm thời bằng vật liệu phù hợp; những điểm sạt lở nghiêm trọng, khẩn cấp sẽ được ưu tiên đầu tư xử lý bằng các giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài.