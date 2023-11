Quảng Nam: Dân làng vượt 30km trong mưa lũ đưa nữ bệnh nhân đi cấp cứu

Ngày 16/11, lực lượng chức năng và người dân xã Trà Cang, huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vượt 30km trong điều kiện mưa lũ, tắc đường, dùng cáng võng khiêng bộ một phụ nữ bị gãy xương đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện.

Dân quân xã và người dân khiêng bà Hồ Thị Nết đi cấp cứu.

Trước đó, tối 15/11, do mưa lớn, trời tối và bất cẩn nên bà Hồ Thị Nết (60 tuổi), trú làng Tu Du, thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngã dẫn đến gãy xương đùi. Trong điều kiện mưa lớn, đi lại quá khó khăn, lo ngại vận chuyển bằng xe máy sẽ làm bệnh nhân nguy hiểm nên sáng nay (16/11), chính quyền xã Trà Cang đã huy động hàng chục dân quân cùng người dân địa phương mặc áo mưa, thay phiên nhau hỗ trợ khiêng người bị nạn ra Trạm Y tế xã Trà Cang sơ cứu. Sau đó, lực lượng dân quân và người dân phối hợp dùng cáng võng khiêng bộ bệnh nhân vượt gần 30km để ra QL40B, chuyển lên xe cấp cứu đưa về Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My điều trị.

Bà Nết được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My.

Qua thăm khám, bệnh nhân Hồ Thị Nết được chẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng, đau nhức, cử động hạn chế, bàn chân trái xoay ngoài, đau đầu, chóng mặt… Các bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.