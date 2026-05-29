Quảng Ninh lấy mẫu ADN hơn 760 hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình, quê hương.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh động viên, chia sẻ với gia đình liệt sỹ phường Phong Cốc

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2/9/2026. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ: Đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.

"Gia đình tôi cũng như gia đình con em liệt sĩ khác, ai cũng thương xót, cũng mong các liệt sỹ được quay về quê hương. Chúng tôi mong mỏi từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện, làm được việc này, không chỉ cho gia đình tôi mà còn là cho thế hệ mai sau", ông Bình nói.

Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sỹ sau này.

Sáng 29/5, phường Phong Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Quy trình việc lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học và đảm bảo theo phong tục tập quán của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: "Việc lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ là việc làm đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng ta làm được ngôi mộ nào là hoàn chỉnh, chu toàn ngôi mộ đó, làm với tinh thần tích cực, phải đảm bảo về vật chất, về con người, tinh thần trách nhiệm. Riêng Trung tâm Pháp y của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phải chuẩn bị 10 người và tập huấn để dự phòng; Đề nghị các xã, phường, đặc khu có nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và tuyệt đối không để thiếu thốn. Các địa phương cần báo cáo tiến độ bằng văn bản để xác nhận rằng địa phương đó đã hoàn thành công việc".

Mỗi trường hợp được giám định thành công vừa mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Mỗi trường hợp được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm, mà còn góp phần làm đầy đủ hơn những trang lịch sử còn dang dở sau chiến tranh.