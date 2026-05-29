English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh lấy mẫu ADN hơn 760 hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính

Thứ Sáu, 17:58, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Quảng Ninh, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

 

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình, quê hương.

quang ninh lay mau adn hon 760 hai cot liet sy chua xac dinh danh tinh hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh động viên, chia sẻ với gia đình liệt sỹ phường Phong Cốc

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2/9/2026. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ: Đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.

 "Gia đình tôi cũng như gia đình con em liệt sĩ khác, ai cũng thương xót, cũng mong các liệt sỹ được quay về quê hương. Chúng tôi mong mỏi từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện, làm được việc này, không chỉ cho gia đình tôi mà còn là cho thế hệ mai sau", ông Bình nói.

quang ninh lay mau adn hon 760 hai cot liet sy chua xac dinh danh tinh hinh anh 2
Quảng Ninh phấn đấu trước ngày 02/09/2026 sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu phẩm xét nghiệm ADN cho 764 hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin.

Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sỹ sau này. 

Sáng 29/5, phường Phong Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. 

quang ninh lay mau adn hon 760 hai cot liet sy chua xac dinh danh tinh hinh anh 3
Quy trình việc lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học và đảm bảo theo phong tục tập quán của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: "Việc lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ là việc làm đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng ta làm được ngôi mộ nào là hoàn chỉnh, chu toàn ngôi mộ đó, làm với tinh thần tích cực, phải đảm bảo về vật chất, về con người, tinh thần trách nhiệm. Riêng Trung tâm Pháp y của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phải chuẩn bị 10 người và tập huấn để dự phòng; Đề nghị các xã, phường, đặc khu có nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và tuyệt đối không để thiếu thốn. Các địa phương cần báo cáo tiến độ bằng văn bản để xác nhận rằng địa phương đó đã hoàn thành công việc".

quang ninh lay mau adn hon 760 hai cot liet sy chua xac dinh danh tinh hinh anh 4
Mỗi trường hợp được giám định thành công vừa mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Mỗi trường hợp được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm, mà còn góp phần làm đầy đủ hơn những trang lịch sử còn dang dở sau chiến tranh.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: VOV Quảng Ninh danh tính liệt sĩ lấy mẫu ADN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN
Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 27/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 27/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN
Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố kết quả xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ.

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

Vĩnh Long: Danh tính 4 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng cách lấy mẫu ADN

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố kết quả xác định danh tính 4 hài cốt liệt sĩ.

TP.HCM tổ chức thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính
TP.HCM tổ chức thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - Từ ngày 19 đến 23/1, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tổ chức thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

TP.HCM tổ chức thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - Từ ngày 19 đến 23/1, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục