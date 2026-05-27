  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Thứ Tư, 20:33, 27/05/2026
VOV.VN - Ngày 27/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Theo kế hoạch, thực hiện Chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là đơn vị điểm, làm trước rút kinh nghiệm trên địa bàn Quân khu 9.

Lấy 10 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Hiện, Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 155.971 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số mộ liệt sĩ, có 47.316 mộ chưa có thông tin; tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch (gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin) là 92.573 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.

Dự, theo dõi quy trình thực hiện lấy mẫu có đại diện Ban chỉ đạo 515 Quân khu và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long

Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, công tác này còn nhằm xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Tag: Xác định danh tính liệt sĩ xét nghiệm ADN nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Long Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ
Đưa 9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ

VOV.VN - Tại tỉnh Oudomxay (Bắc Lào), lễ truy điệu và hồi hương 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hành trình đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Bộ chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Đưa 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Lào về an táng tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng nay (24/5), hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ được di chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để làm thủ tục truyền thống trước khi về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự buổi lễ.

Xúc động Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - Sáng 21/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, được quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 trở về đất mẹ.

