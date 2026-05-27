Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Theo kế hoạch, thực hiện Chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là đơn vị điểm, làm trước rút kinh nghiệm trên địa bàn Quân khu 9.

Lấy 10 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

Hiện, Quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 155.971 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số mộ liệt sĩ, có 47.316 mộ chưa có thông tin; tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch (gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin) là 92.573 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.

Dự, theo dõi quy trình thực hiện lấy mẫu có đại diện Ban chỉ đạo 515 Quân khu và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long

Ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, công tác này còn nhằm xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tri ân, chính sách đối với người có công với cách mạng.