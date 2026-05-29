Quảng Trị lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thứ Sáu, 11:35, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhằm phục vụ công tác giám định ADN.

Hoạt động này được triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện có 10.197 phần mộ liệt sĩ, trong đó 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được danh tính. Trong đợt này, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với 93 phần mộ chưa xác định thông tin để phục vụ giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện có 10.197 phần mộ liệt sĩ, trong đó1.137 mộ còn thiếu thông tin và và 93 mộ chưa xác định được danh tính

Song song với việc lấy mẫu, các tổ công tác thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến phần mộ liệt sĩ ngay tại hiện trường, gồm vị trí mộ, thông tin bia mộ, hồ sơ và mẫu phẩm nhằm phục vụ công tác lưu trữ, quản lý và giám định sau này.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, việc lấy mẫu phẩm ADN được xem là giải pháp quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên cả nước. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Các mẫu phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được bảo quản, phục vụ giám định ADN theo quy định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Giữa những ngày Tháng Tư lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, họ gặp nhau nơi từng là chiến trường ác liệt, để cùng tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

