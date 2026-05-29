Quảng Trị lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Hoạt động này được triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện có 10.197 phần mộ liệt sĩ, trong đó 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được danh tính. Trong đợt này, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với 93 phần mộ chưa xác định thông tin để phục vụ giám định ADN.

Song song với việc lấy mẫu, các tổ công tác thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến phần mộ liệt sĩ ngay tại hiện trường, gồm vị trí mộ, thông tin bia mộ, hồ sơ và mẫu phẩm nhằm phục vụ công tác lưu trữ, quản lý và giám định sau này.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, việc lấy mẫu phẩm ADN được xem là giải pháp quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên cả nước. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Các mẫu phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được bảo quản, phục vụ giám định ADN theo quy định.