Quảng Trị có mưa to, 1 đập dâng bị vỡ

Mưa to ở Quảng Trị từ suốt đêm qua đến sáng nay (24/10) làm đập dâng Tân Trưng, tại thôn Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng bị vỡ một đoạn dài khoảng 20m, nước tràn xuống hạ lưu. Đây là đập nhỏ, thân đập dài 120m được đắp bằng đất, trong đó đập chính dài 25 mét, chiều cao thân đập 3 mét, chân đập rộng 6 mét.

Đập Tân Trưng bị vỡ.

Đập dâng Tân Trưng dung tích chứa rất nhỏ, chỉ phục vụ tưới cho vài héc ta đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Đập dâng nằm xa khu dân cư, phía hạ lưu đập không có nhà dân, chỉ có đất trồng lúa, hoa màu đã được thu hoạch nên không gây thiệt hại về người, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp.

Đập Tân Trưng trước khi bị vỡ.

Ông Dương Viết Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đây là đập dâng nhỏ ở vùng gò đồi. Mấy chục hộ dân ở thôn Tân Trưng họ ngăn khe lại làm đập dâng để tưới cho vài héc ta ruộng lúa ở thôn đó. Hiện tại vỡ đập không ảnh hưởng gì, chỉ có thiệt hại là vỡ đập phải tập trung khắc phục lại để phục vụ tưới cho vụ đông xuân tới”.

Nhiều khu dân cư ở thành phố Đông Hà bị ngập.

Trong 24 giờ qua, tại tỉnh Quảng Trị mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, một số nơi to hơn như: Ba Lòng 241 mm, Triệu Ái 244 mm, Đông Hà 248 mm. Mưa to gập ngập cục bộ nhiều khu dân cư. Tại thành phố Đông Hà có 13 khu dân cư bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 1 mét. Nhiều gia đình không kịp di chuyển, kê gác tài sản đã bị ngâm nước. Một số trường học tại vùng trũng huyện Hải Lăng, thành phố Đông Hà cho học sinh nghỉ học.