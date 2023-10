Sáng sớm nay (23/10), Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to

Theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến mưa trong 24 giờ qua, đêm qua và sáng sớm nay (23/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/10 đến 03h ngày 23/10 có nơi trên 50mm như: Hải Phong (Quảng Trị) 56.2mm, Hải An (Quảng Trị) 110.3mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 119.8mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 dến 48 giờ tới:

Từ ngày 23 đến ngày 24/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 220mm.

Từ ngày 23 đến ngày 24/10, ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo: Từ ngày 25/10 mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên phía Bắc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn:

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.