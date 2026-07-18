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TP.HCM hợp tác với GTEL chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị

Thứ Bảy, 06:00, 18/07/2026
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VOV.VN - Chiều 17/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) ký kết bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu tích hợp hệ thống, chuyển giao công nghệ đường sắt đô thị, hướng tới làm chủ công nghệ Metro và phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai trên tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và các dự án giai đoạn 2026-2030; từng bước tiếp nhận, làm chủ các công nghệ cốt lõi như tín hiệu, thông tin, SCADA, Trung tâm điều hành (OCC), hệ thống thu phí tự động (AFC), cửa chắn ke ga (PSD

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng Công ty GTEL khẳng định, GTEL sẽ đồng hành cùng MAUR trong nghiên cứu, tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ; phát huy thế mạnh về công nghệ số, mạng để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác hệ thống đường sắt đô thị, từng bước xây dựng năng lực công nghệ trong nước.

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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chứng kiến MAUR và GTEL ký kết hợp tác. (Ảnh: MAUR)

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, TP đặt mục tiêu xây dựng khoảng 200 km Metro vào năm 2030. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, Thành phố hướng tới làm chủ công nghệ, dữ liệu và phát triển năng lực nội sinh trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

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Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. (Ảnh: MAUR)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao việc hợp tác giữa MAUR và GTEL, đồng thời cho biết từ nay đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành 6 tuyến Metro với khoảng 200 km, tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là bước khởi đầu trong những lĩnh vực mà Thành phố có thể nghiên cứu và ứng dụng làm chủ công nghệ. Thành phố sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, từng bước nội địa hóa và làm chủ công nghệ đường sắt đô thị.

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Bắt đầu thi công trực tiếp ngoài công trường dự án Metro số 2 TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), sáng 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc Dự án tuyến Metro số 2.

Hà Khánh - CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
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