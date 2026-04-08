Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường học, y tế, văn hóa

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, đối với 6 dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới gồm Thanh Thủy, Minh Tân, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Xín Mần, Pà Vầy Sủ, đến nay các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công tăng ca, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 8/2026 nhằm sớm đưa vào sử dụng, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công tại một số dự án vẫn còn chậm do địa hình phức tạp, thời tiết diễn biến bất lợi, đặc biệt tại các công trình ở Pà Vầy Sủ, Xín Mần và Phố Bảng. Bên cạnh đó, các nhà thầu đang gặp nhiều khó khăn trong việc huy động lao động thi công, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và tiến độ thực hiện các dự án.

Thi công công trình trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Minh Tân (Tuyên Quang)

Về tiến độ cung ứng, lắp đặt trang thiết bị cho các trường, các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, rà soát danh mục, bảo đảm phù hợp với quy mô đầu tư và nhu cầu sử dụng thực tế. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà cung cấp, vận chuyển thiết bị đến các khu vực khó khăn vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa để đồng bộ với tiến độ hoàn thành xây dựng.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa, Y tế và các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia, các sở, ngành đã tích cực triển khai theo kế hoạch đề ra, song vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục đầu tư do thay đổi thiết kế, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn.

Để đảm bảo tiến độ đề ra của các dự án, bà Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, vật lực; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động đối với 6 dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS. Làm rõ trách nhiệm từng khâu từ thẩm định, thiết kế đến thi công; gắn trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ phụ trách của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện phương án lắp đặt trang thiết bị đồng bộ với hạ tầng điện, nước, công nghệ thông tin, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy (xã biên giới Thanh Thủy, Tuyên Quang)

Đối với 11 điểm trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định rõ các nội dung cần phối hợp với Quân khu 2 để chủ động triển khai. Lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đối với các dự án lĩnh vực Văn hóa, Y tế, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan, bảo đảm triển khai đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư.

“Các dự án trường học và công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; do đó yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra”, bà Vương Ngọc Hà nhấn mạnh.