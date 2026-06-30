Cà Mau nối dài hành trình “an cư”: Trao thêm 1.000 mái ấm, bắc nhịp cầu sinh kế

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có cuộc phỏng vấn ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, về ý nghĩa của chương trình cũng như các định hướng giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

PV: Thưa ông, sau khi đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, dột nát, quyết định phát động xây dựng thêm 1.000 căn nhà lần này của tỉnh Cà Mau mang ý nghĩa và cam kết gì?

Ông Ngô Vũ Thăng: Qua rà soát, chúng tôi nhận thấy trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ nhà ở để ổn định cuộc sống. Vì vậy, tỉnh tiếp tục phát động xây mới thêm 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn với định mức hỗ trợ dự kiến là 80 triệu đồng/căn, tăng 20 triệu đồng/căn so với Chương trình xóa nhà tạm trước đây.

Trong điều kiện kinh tế tỉnh còn nhiều khó khăn, quyết sách này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là cam kết và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo cho đời sống của người dân yếu thế, tạo động lực để bà con yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững.

PV: Từ những thành tích nổi bật của tỉnh trong thực hiện xóa nhà tạm, những bài học kinh nghiệm nào sẽ được địa phương áp dụng để 1.000 căn nhà lần này đạt hiệu quả cao nhất?

Ông Ngô Vũ Thăng: Tỉnh Cà Mau hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ tháng 7/2025. Với nhiều thành tích nổi bật, tỉnh đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba. Qua đó, chúng tôi cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho lần này.

Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đoàn thể và vai trò giám sát, đồng hành của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác rà soát, bình xét đối tượng phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng thực tế để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu.

Chương trình xóa nhà tạm đã giúp hơn 9.500 hộ dân ở Cà Mau có mái nhà mới

Việc huy động sức dân, nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm là rất quan trọng. Cuối cùng, công tác kiểm tra, giám sát phải tổ chức xuyên suốt để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ.

Với chương trình 1.000 căn nhà lần này, Cà Mau sẽ tiếp tục kế thừa các kinh nghiệm đó, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và hiệu quả sử dụng sau hỗ trợ để đảm bảo tính thiết thực, bền vững.

PV: Nguồn lực xã hội hóa giữ vai trò rất lớn, vậy tỉnh có phương án huy động ra sao và làm thế nào để việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng đảm bảo tính công bằng, thưa ông?

Ông Ngô Vũ Thăng: Bên cạnh nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, chúng tôi đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang và con em quê hương Cà Mau đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ; đồng thời huy động ngày công lao động, vật tư từ người thân và nhân dân địa phương.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, tỉnh chỉ đạo các địa phương phải trực tiếp đến từng hộ nắm chắc hoàn cảnh, công khai danh sách tại cơ sở dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Các tiêu chí xét chọn sẽ ưu tiên hộ đặc biệt khó khăn, hộ chính sách, hộ neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chưa có điều kiện cải thiện nhà ở.

Quá trình thẩm định được thực hiện qua nhiều cấp, nhằm bảo đảm nguồn lực đến đúng người, tránh trùng lặp, bỏ sót hoặc phát sinh tiêu cực, từ đó tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

PV: Để người dân không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp”, tỉnh Cà Mau có những chính sách căn cơ nào về sinh kế lâu dài cho bà con?

Ông Ngô Vũ Thăng: Song song với việc cải thiện tiêu chí nhà ở, chúng tôi đã triển khai Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 - 2027.

Đề án này phân loại cụ thể theo từng nhóm đối tượng và nhu cầu để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 578 tỷ đồng từ ngân sách, vốn tín dụng và nguồn xã hội hóa.

Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau có nhiều thay đổi

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, chấn chỉnh những nơi còn hạn chế để giúp người dân tự lực tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tôi muốn chia sẻ thêm rằng, giảm nghèo bền vững không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà là “sự nghiệp” chung của cộng đồng và hơn hết là ý thức tự lực của mỗi gia đình. Mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, đóng góp dù lớn hay nhỏ để chung tay hỗ trợ người yếu thế.

Riêng với các hộ được hỗ trợ nhà ở, tôi mong bà con xem đây là động lực để nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo học hành cho con em nhằm thay đổi tương lai.

Đảng, Nhà nước và cộng đồng luôn đồng hành, nhưng ý chí vươn lên của chính bà con mới là yếu tố quyết định. Với sự chung sức đồng lòng này, tôi tin tưởng Cà Mau sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

PV: Xin cảm ơn ông!