Xe bán tải tông nhiều xe máy ở Bình Dương khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 17/3 trên đường ĐT.743, đoạn qua phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, xe bán tải biển số 61C-557.14 lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Tại hiện trường xe máy, xe bán tải hư hỏng nặng nằm trên đường (ảnh: ĐC)

Khi xe đi đến đoạn giao nhau với đường An Phú 03, thuộc phường An Phú, TP. Thuận An thì tông vào 3 xe máy đang lưu thông. Chiếc xe bán tải tiếp tục tông đổ 1 cây xanh, 1 biển báo giao thông thì mới dừng lại.

Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe bán tải, xe máy hư hỏng nằm dọc đường.

Lực lượng chức năng TP. Thuận An có mặt phong tỏa hiện trường (ảnh: ĐC)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.