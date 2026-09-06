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Tín đồ Cao Đài cầu siêu cho các liệt sĩ được quy tập tại TP.HCM

Chủ Nhật, 18:06, 06/09/2026
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VOV.VN - Lễ cầu siêu tại Công viên Lê Thị Riêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vừa được quy tập tại TP.HCM, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và trách nhiệm tri ân của thế hệ hôm nay.

Ngày 6/9, hàng trăm tín đồ Cao Đài tại TP.HCM tham dự lễ cầu siêu ở Công viên Lê Thị Riêng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có hài cốt vừa được tìm thấy và quy tập tại khu vực này.

Chương trình do Họ đạo Chợ Lớn, thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Hàng trăm tín đồ Cao Đài tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 6/9.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các khu tưởng niệm trong công viên, các tín đồ thực hiện lễ đăng điện, cúng tế và cầu siêu theo nghi thức Cao Đài.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, tâm linh mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của đồng bào Cao Đài và người dân thành phố.

Nói về ý nghĩa của chương trình, Giáo hữu Ngọc Huyền Thanh, cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn - Tòa thánh Tây Ninh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Đất nước chúng ta từng trải qua chiến tranh, từng có những sự hy sinh to lớn, và bằng sự đoàn kết chúng ta mới giành được độc lập. Đó là công lao vĩ đại, mang ý nghĩa to lớn. Chúng ta là thế hệ tiếp bước phải ghi nhận và biết ơn, đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người".

tin do cao Dai cau sieu cho cac liet si duoc quy tap tai tp.hcm hinh anh 2
Nghi thức đăng điện, cúng tế và cầu siêu được cử hành trang nghiêm theo nghi lễ Cao Đài.

Tham dự buổi lễ, ông Phùng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường nhấn mạnh, đây không chỉ là nghi lễ mang giá trị tâm linh, mà còn khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương và toàn xã hội luôn ghi nhớ, trân trọng, nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì đất nước. 

"Tôi tin rằng, với mỗi người Việt Nam, dù các anh hùng liệt sĩ đang ở đâu, tên tuổi đã được xác định hay vẫn đang trong hành trình tìm kiếm, thì sự hy sinh của các anh, các chị vẫn mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ", ông Minh chia sẻ.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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