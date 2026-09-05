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Phát hiện thêm 11 hài cốt, 5 di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Bảy, 20:13, 05/09/2026
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VOV.VN - Tối 5/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

phat hien them 11 hai cot, 5 di vat tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Phát hiện thêm hài cốt và di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm. Kết quả ngày 5/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B.

phat hien them 11 hai cot, 5 di vat tai cong vien le thi rieng hinh anh 2

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 582 bộ hài cốt liệt sĩ, 273 bộ có di vật; trong đó, 549 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 06 vị trí tại Khu B).

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Đồng Tháp xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K91 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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