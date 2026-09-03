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Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Năm, 20:33, 03/09/2026
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VOV.VN - Ngày 3/9, lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm trong ngày tiếp tục được triển khai tại vị trí thứ hai thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

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Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450 m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. (Ảnh: BTL TP.HCM)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450 m³ đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

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Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập được thêm 11 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 564 hài cốt liệt sĩ, trong đó 263 hài cốt có di vật.

Trong tổng số hài cốt được quy tập, 531 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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