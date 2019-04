Tôi muốn ly hôn vì mỗi lần cãi nhau, chồng lại nói câu này

Em và chồng em năm nay 35 tuổi. Em lập gia đình đã được 13 năm, có với nhau một bé gái 7 tuổi, chúng em sống với nhau rất hạnh phúc; đôi lúc cũng có những điều không như ý, nhưng rồi cũng vượt qua.

Nhưng khoảng 6 tháng nay, anh ấy thay đổi lạ kỳ là sáng đi làm từ 7h đến tận 23h, 24h mới về, mà khi về thì say bí tỉ, em đã tìm mọi cách để hỏi nhưng cũng không nói mà ngày nào cũng như thế. Em buồn lắm vì mới đây, trong một cơn say anh ấy nói với em là do em làm cản trở sự nghiệp phát triển của anh ấy nếu không đến thời điểm này trong tay anh ấy đã có 20 tỉ.

Gần đây, vợ chồng em thường xuyên cãi nhau, khiến em cảm thấy rất mệt mỏi.

Trước kia, chúng em tự tìm hiểu và đến với nhau, sống được 4 năm thì có dành dụm một ít tiền, lúc đó tụi em sống với gia đình bên em vì anh là người tỉnh khác lên Hà Nội nên chưa có điều kiện ra riêng. Thế là anh nói anh cần đầu tư chứng khoán để kiếm tiền mua nhà vì thời gian anh hiểu về chứng khoán và đã hướng dẫn một số người thành công. Em dốc hết tiền cho anh là khoảng 400 triệu, nhưng do không may mắn vì sự tự tin quá mức, anh không bàn với em mà vay thêm ngân hàng vài tỉ, cộng thêm tiền nhà, cùng tiền người thân. Cuối cùng thì toàn bộ số tiền đầu tư cùng số tiền người thân đội nón ra đi.



Sau bao lần em dốc tiền cho anh đầu tư làm ăn đều thất bại, giờ đây chồng em lao vào rượu chè, ngày nào cũng đi sớm về tối. Mỗi lần vợ chồng to tiếng, anh ấy lại nói: "Ở được thì ở, không ở được thì ly hôn". Nghe anh ấy nói vậy, em thực sự rất buồn. Mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ giờ đây anh cũng không quan tâm nữa.

Nhiều lúc em cứ đợi không biết tối nay chồng có về không. Cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc, đâu phải em chơi bời, tiêu xài phung phí gì mà anh chỉ lo bản thân anh ấy.

Em cảm thấy thực sự mệt mỏi, không biết mình có nên chia tay không nữa./.

