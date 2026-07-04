Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đầu tư cho thanh niên, vun đắp tương lai đất nước

Trong hành trình phát triển của đất nước, chưa bao giờ thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển như hiện nay. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về vai trò của thế hệ trẻ, mà còn mở ra một tầm nhìn mới: thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu.

Thông điệp xuyên suốt được gửi gắm tới tuổi trẻ Việt Nam là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động thích ứng với những biến động của thời đại. Đây vừa là kỳ vọng, vừa là sứ mệnh mà Đảng đặt vào thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, sáng 25/6

Đồng hành để thanh niên phát huy toàn diện năng lực

Quán triệt định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan điểm "đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai của đất nước", tổ chức Đoàn xác định việc chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững, thanh niên cần được tạo điều kiện học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường thuận lợi.

Theo anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng hành cùng thanh niên luôn là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Đoàn. Kế thừa những kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ mới sẽ triển khai chương trình đồng hành với thanh niên theo hướng toàn diện hơn, tập trung hỗ trợ thanh niên phát triển cả về tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và cơ hội cống hiến, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

"Chúng ta sẽ tập trung vào các lĩnh vực như học tập, rèn luyện, lập nghiệp, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ để thanh niên được trang bị đầy đủ kỹ năng, đồng thời thông qua các phong trào của Đoàn giúp thanh niên tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực trẻ", anh Bùi Quang Huy cho biết.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bên cạnh đồng hành, công tác giáo dục tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Đoàn. Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trong bối cảnh mới, công tác giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn phương thức triển khai để vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, vừa phù hợp với tâm lý, nhu cầu và sở thích của từng nhóm thanh niên.

Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là việc phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Theo anh Bùi Quang Huy, với sự phát triển của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, khoảng cách địa lý giữa thanh niên trong và ngoài nước ngày càng được thu hẹp.

"Thanh niên trong và ngoài nước có thể kết nối, sinh hoạt, nghiên cứu cùng nhau thông qua các diễn đàn, các nhóm nghiên cứu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối để tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên Việt Nam trên toàn thế giới cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước", anh Huy khẳng định.

Đối với phong trào tình nguyện - một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam trong nhiều năm qua, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm ba giá trị cốt lõi: "được người, được việc, được tổ chức". Theo đó, người tham gia tình nguyện được rèn luyện, trưởng thành; địa phương, cộng đồng được thụ hưởng các công trình, phần việc của thanh niên; còn tổ chức Đoàn có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Nhìn từ những ý kiến của cán bộ Đoàn các cấp có thể thấy, kỳ vọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm tại Đại hội không chỉ là lời động viên mà còn là sự trao gửi sứ mệnh đối với thế hệ trẻ. Đó là sứ mệnh tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới, thanh niên không chỉ cần nhiệt huyết và tinh thần cống hiến mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao tri thức, kỹ năng và bản lĩnh. Khi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới, khi các phong trào ngày càng bám sát thực tiễn và khi mỗi người trẻ đều ý thức được trách nhiệm của mình, niềm tin mà Đảng đặt vào thế hệ trẻ sẽ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những thập niên tới.

Xây dựng hệ sinh thái để người trẻ phát triển trong kỷ nguyên số

Nhìn từ góc độ nghiên cứu xã hội học, TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông, việc xây dựng một thế hệ thanh niên toàn diện, có lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước vốn là nhiệm vụ xuyên suốt, tuy nhiên trong một số giai đoạn đã có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

TS. Nguyễn Minh Phong nhận định: "Cả dưới góc độ xã hội học và chính trị học, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cực kỳ quan trọng và cấp thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như nhu cầu phát triển trong tương lai. Nếu được quán triệt và triển khai nghiêm túc, những chỉ đạo này sẽ tạo ra những xung lực mới, động lực mới và sự hứng khởi mới cho phong trào thanh niên".

TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Theo ông, để hiện thực hóa khát vọng ấy, điều đầu tiên cần làm là xây dựng hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị dành cho thế hệ trẻ. Đây sẽ là "ngọn hải đăng" giúp thanh niên có chung chuẩn mực nhận thức, mục tiêu phấn đấu và hành động trong bối cảnh xã hội đang thay đổi rất nhanh.

“Bên cạnh đó, hoạt động của Đoàn cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Thay vì những phương thức tuyên truyền khô cứng, các nội dung giáo dục có thể được chuyển tải thông qua nền tảng số, trò chơi tương tác, mạng xã hội hay các hình thức truyền thông hiện đại để thu hút thanh niên tham gia. Đây là cách để công nghệ trở thành công cụ lan tỏa giá trị tích cực thay vì để người trẻ bị cuốn theo những thông tin hỗn tạp trên không gian mạng”, TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, phong trào thanh niên muốn phát triển cần có nguồn lực đầu tư tương xứng, từ tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sân chơi khởi nghiệp đến các hoạt động cộng đồng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Một điểm đáng chú ý khác được TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh là vai trò của sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo ông, để tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên thì cần có sự tham gia tích cực của Công đoàn, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Công đoàn có lợi thế trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, hỗ trợ an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, từ đó tạo điều kiện để thanh niên yên tâm học tập, lao động và cống hiến.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Xa hơn, ông đề xuất cần xây dựng một "hệ sinh thái thanh niên" đồng bộ, nơi mỗi người trẻ dù học tập, làm việc hay sinh sống ở bất kỳ môi trường nào cũng đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát huy năng lực sáng tạo.

“Trong hệ sinh thái ấy, gia đình là nơi hình thành nhân cách; nhà trường trang bị tri thức và kỹ năng; doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm và cống hiến; các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn đồng hành, kết nối và bồi dưỡng lý tưởng; còn toàn xã hội tạo nên môi trường thuận lợi để người trẻ phát triển toàn diện”, ông Nguyễn Minh Phong cho hay.

Khát vọng phát triển đất nước hùng cường đến năm 2045 đòi hỏi một thế hệ thanh niên không chỉ giàu nhiệt huyết mà còn đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để làm chủ tương lai. Những kỳ vọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm vì thế không chỉ là lời hiệu triệu dành cho tuổi trẻ mà còn là yêu cầu đối với cả hệ thống chính trị trong việc kiến tạo môi trường phát triển cho thanh niên.

Khi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới, các phong trào ngày càng gắn với yêu cầu của thực tiễn, công nghệ được ứng dụng hiệu quả và mọi nguồn lực xã hội cùng đồng hành, niềm tin mà Đảng đặt vào thế hệ trẻ sẽ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Đó sẽ là nền tảng để hình thành lớp thanh niên Việt Nam có lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập, sẵn sàng trở thành lực lượng tiên phong đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.