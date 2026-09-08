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Tổng đài 117 tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình 24/7 trên toàn quốc

Thứ Ba, 15:37, 08/09/2026
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VOV.VN - Tổng đài 117 chính thức hoạt động 24/7, tiếp nhận tin báo bạo lực gia đình và kết nối người bị bạo lực với dịch vụ hỗ trợ.

Tổng đài 117 hoạt động 24/7

Chiều nay (8/9), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, số điện thoại 117.

Tổng đài 117 hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương.

Tổng đài do Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định số 76/2023, với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của UNFPA. Tổng đài 117 được xây dựng trên cơ sở tiếp nhận và nâng cấp toàn diện Đường dây nóng 1800 1768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành.

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Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, trong gần 5 năm hoạt động, Đường dây nóng 1800 1768 đã tiếp nhận gần 22.000 cuộc gọi và tư vấn, hỗ trợ tích hợp cho hơn 3.700 phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Những kinh nghiệm từ Đường dây nóng 1800 1768 là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ VHTTDL đề xuất luật hóa quy định về Tổng đài điện thoại quốc gia trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, đồng thời tiếp tục được kế thừa trong quá trình xây dựng và vận hành Tổng đài 117.

"Việc đưa Tổng đài 117 vào hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc sống. Sự kết nối thông suốt giữa Tổng đài với lực lượng công an, UBND cấp xã và các cơ sở trợ giúp sẽ bảo đảm mọi thông tin báo tin, tố giác đều được xử lý kịp thời, đúng pháp luật", Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, theo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, gần 63% phụ nữ từng kết hôn trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực do chồng hoặc bạn tình gây ra trong đời. Tuy nhiên, 90,4% người từng trải qua bạo lực không tìm đến các dịch vụ chính thức hay cơ quan chức năng, và một nửa trong số họ chưa từng kể với bất kỳ ai. Vì vậy, người bị bạo lực cần những kênh tiếp cận dễ dàng và đáng tin cậy.

Năm 2021, khi giãn cách xã hội do COVID-19 khiến nhiều người bị bạo lực phải ở cùng người gây bạo lực trong không gian khép kín và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp bị gián đoạn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thiết lập Đường dây nóng miễn phí 1800 1768 với sự hỗ trợ của UNFPA và Chính phủ Nhật Bản.

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Các đại biểu bấm nút chính thức vận hành Tổng đài 117

"Từ thực tiễn gần 5 năm vận hành Đường dây nóng 18001768, chúng tôi đúc rút 4 bài học cốt lõi để Tổng đài 117 kế thừa và phát huy: quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa, lấy an toàn của người bị bạo lực làm trung tâm; phát huy hiệu quả mạng lưới ở cơ sở; bảo đảm năng lực chuyên môn của đội ngũ vận hành; và cơ chế phối hợp liên ngành nhanh, chặt chẽ. Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò của tổ chức Hội ở cơ sở trong phát hiện, kết nối và hỗ trợ người bị bạo lực kịp thời, hiệu quả", ông Định cho biết.

Một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để tìm đến sự an toàn

Tổng đài 117 hoạt động theo nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, an toàn của họ được đặt lên trước. Mọi cuộc gọi, tin nhắn đến 117 đều được các tổng đài viên tiếp nhận và đánh giá rủi ro an toàn ngay lập tức. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, vụ việc sẽ được kết nối nhanh chóng đến các cơ sở y tế, Ngôi nhà Ánh Dương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an, chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Sau khi chuyển gửi, tổng đài tiếp tục theo dõi kết quả hỗ trợ. Đặc biệt, các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi luôn được ưu tiên xử lý hàng đầu.

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam khẳng định: “Với một người đang phải đối mặt với bạo lực, một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để tìm đến sự an toàn, được bảo vệ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. UNFPA cam kết tiếp tục đồng hành để Tổng đài 117 trở thành một dịch vụ tin cậy, kịp thời và kết nối hiệu quả với các dịch vụ hỗ trợ".

Để hỗ trợ không dừng lại sau cuộc gọi trong giai đoạn tới, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở cung cấp dịch vụ, và UNFPA để tiếp tục củng cố chất lượng dịch vụ, cơ chế phối hợp liên ngành, và nguồn lực cho Tổng đài.

Tổng đài là đầu mối tiếp nhận thông tin. Việc bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực trên thực tế vẫn cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an, các cơ sở cung cấp dịch vụ và cộng đồng.

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Nhận diện bạo lực gia đình

VOV.VN - Bạo lực gia đình có thể vẫn hiện diện ở nhiều nơi, đôi khi bắt đầu từ những hành vi tưởng như rất nhỏ và diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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