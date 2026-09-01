Nhận diện bạo lực gia đình

VOV.VN - Bạo lực gia đình có thể vẫn hiện diện ở nhiều nơi, đôi khi bắt đầu từ những hành vi tưởng như rất nhỏ và diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.
VOV.VN - “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm, vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm. Nơi đáng lẽ là điểm tựa, lại trở thành nơi chất chứa tổn thương.
VOV.VN - Với chủ đề “Bạo lực gia đình: Nhận diện - Phòng ngừa - Bảo vệ”, chúng ta cùng nhìn thẳng vào những nguy cơ thường bị che khuất sau cánh cửa gia đình; đồng thời tìm kiếm những giải pháp thiết thực để người đang chịu bạo lực có thể được bảo vệ và từng bước lấy lại cuộc sống an toàn, tự chủ.
VOV.VN - Điện Biên duy trì 100 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và hơn 800 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.