Nhận diện bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình: Nhận diện - Phòng ngừa - Bảo vệ

VOV.VN - Với chủ đề “Bạo lực gia đình: Nhận diện - Phòng ngừa - Bảo vệ”, chúng ta cùng nhìn thẳng vào những nguy cơ thường bị che khuất sau cánh cửa gia đình; đồng thời tìm kiếm những giải pháp thiết thực để người đang chịu bạo lực có thể được bảo vệ và từng bước lấy lại cuộc sống an toàn, tự chủ.