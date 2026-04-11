Tổng Giám đốc VOV thăm, cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ Liên hoan Phát thanh

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh trong suốt quá trình phối hợp tổ chức. Đặc biệt, các khâu hậu cần, kỹ thuật và điều phối hoạt động được triển khai bài bản, góp phần quan trọng bảo đảm các nội dung của Liên hoan diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đến thăm, làm việc và gửi lời cảm ơn Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh vì sự phối hợp, hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Nhấn mạnh ý nghĩa của kỳ Liên hoan lần này, Tổng Giám đốc cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang trong quá trình sắp xếp, tái cấu trúc, đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Liên hoan.

Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong những ngày còn lại, đặc biệt là các hoạt động hội thảo và lễ bế mạc, nhằm khép lại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh với kết quả tốt nhất; đồng thời bày tỏ mong muốn sự phối hợp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo, Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, phát huy trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm, động viên các kỹ thuật viên, biên tập viên tham gia dự thi

Sáng cùng ngày, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã kiểm tra các phòng chuẩn bị cho hội thảo quốc tế về podcast và phát thanh trực tiếp; thăm, động viên các kỹ thuật viên, biên tập viên tham gia dự thi hạng mục Phát thanh trực tiếp tại trường quay S7 của Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh; đồng thời khích lệ các đội thi bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt chuyên môn để đạt kết quả cao tại Liên hoan.