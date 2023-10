TP. Biên Hòa ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Theo CDC Đồng Nai, nam bệnh nhân tên P.Q.T (sinh năm 1990, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà), hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai.

Giám sát công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Ảnh: CDC Đồng Nai)

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 9/9 đến nay, bệnh nhân không đi nước ngoài hoặc tiếp xúc với người nước ngoài; hàng ngày, bệnh nhân đi làm công việc thợ chụp hình cho các Studio áo cưới.

Ngày 24/9, bệnh nhân đến chung cư An Bình, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc, quan hệ tình dục với bạn trai. Chiều cùng ngày bệnh nhân về lại nhà tại Long Bình Tân.

Từ ngày 1/10, bệnh nhân bắt đầu khởi phát các tổn thương da, phát ban dạng mủ, kích thước không đều tại vùng cơ quan sinh dục, sau đó lây lên tay, chân, đầu mặt, vùng thân mình. Các tổn thương da ngày càng nhiều và bệnh nhân còn có các biểu hiện khác như: ngứa, loét miệng, đau họng khi nuốt, nổi hạch nách và bẹn…

Ngày 3/10, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM và được lấy mẫu xét nghiệm đậu mùa khỉ và HIV. Kết quả, bệnh nhân dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

Từ khi khởi phát bệnh đến ngày 7/10, bệnh nhân ở nhà, trong phòng riêng, tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Tuy bệnh nhân có ý thức tự sinh hoạt tại phòng riêng nhưng vẫn có tiếp xúc và thời gian khởi phát đến nay cũng đã hơn 1 tuần nên người nhà vẫn có khả năng bị lây nhiễm.