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TP.HCM cấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn để hợp long cầu đi bộ

Thứ Ba, 17:34, 13/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM sẽ cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10 để lắp dựng, hợp long vòm thép chính.

 

Ngày 13/10, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, khu vực này sẽ cấm luồng tạm thời để di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, từ 2h đến 18h mỗi ngày, luồng tiếp tục được cấm tạm thời để xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

tp.hcm cam luong tam thoi tren song sai gon de hop long cau di bo hinh anh 1
TP.HCM cấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn để hợp long cầu đi bộ (Ảnh: Hà An)

Từ ngày 13/10 đến ngày 7/12/2026, khu vực thi công được bố trí trạm điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông ở thượng lưu và hạ lưu, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy khi đến khu vực này tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của trạm điều tiết và báo hiệu tại hiện trường; theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cầu kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1 cũ), Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Cầu có chiều dài khoảng 720 m, chiều rộng từ 6 - 11 m, tĩnh không thông thuyền 80 x 10 m.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước - biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức khởi công vào dịp 30/4/2025. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới trong tương lai của TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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