English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM yêu cầu cán bộ công chức phải tiên phong đi đầu chuyển đổi giao thông xanh

Thứ Ba, 20:06, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức phải tiên phong chuyển đổi sang xe điện, đồng thời đẩy nhanh lộ trình phát triển giao thông xanh trên địa bàn.

Theo Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh về kết quả nghiên cứu các đề án liên quan đến kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh trên địa bàn, TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh lộ trình, hoàn thành sớm hơn việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh đối với toàn bộ xe ô tô, xe mô tô công vụ, cũng như phương tiện giao thông cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đây được xem là bước đi mang tính gương mẫu, tạo làn sóng lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thành phố.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuyển đổi sang xe điện, năng lượng xanh đối với hệ thống xe buýt liên tỉnh và các loại hình xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 9 chỗ so với dự thảo đề án trước đó. 

tp.hcm yeu cau can bo cong chuc phai tien phong di dau chuyen doi giao thong xanh hinh anh 1
Một tài xế xe công nghệ đổi pin tại tủ đổi pin đặt trên vỉa hè

Về việc thiết lập vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông (Vùng phát thải thấp - LEZ), TP.HCM giao Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai thí điểm trên phạm vi nhỏ tại khu vực trung tâm để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm quản lý trước khi chính thức mở rộng ra toàn vùng.

Riêng với xã đảo Thạnh An, TP chỉ đạo điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành công tác kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

tp.hcm yeu cau can bo cong chuc phai tien phong di dau chuyen doi giao thong xanh hinh anh 2
TP.HCM sẽ việc thiết lập vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên phạm vi nhỏ tại khu vực trung tâm

Để tạo động lực đồng bộ và thúc đẩy lộ trình thực hiện đúng tiến độ, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng nghiên cứu cơ chế tăng mức hỗ trợ tài chính cho một số khu vực đặc thù và các nhóm đối tượng cần thúc đẩy, kết hợp giải pháp giảm dần mức hỗ trợ theo thời gian.

Sau khi cập nhật, hoàn thiện đề án, TP giao Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, phối hợp UB MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện phản biện xã hội. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ đề án, tham mưu UBND TP thông qua Đảng ủy UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND TP.HCM theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chi tiết lộ trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh tại Hà Nội
Chi tiết lộ trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Chi tiết lộ trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh tại Hà Nội

Chi tiết lộ trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh
Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh

VOV.VN - Sáng nay, tại Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Hội thảo thu hút 200 đại biểu tham gia.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh

VOV.VN - Sáng nay, tại Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Hội thảo thu hút 200 đại biểu tham gia.

TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng
TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng

VOV.VN - UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.

TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng

TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng

VOV.VN - UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục