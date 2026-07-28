TP.HCM yêu cầu cán bộ công chức phải tiên phong đi đầu chuyển đổi giao thông xanh

Theo Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh về kết quả nghiên cứu các đề án liên quan đến kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh trên địa bàn, TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh lộ trình, hoàn thành sớm hơn việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh đối với toàn bộ xe ô tô, xe mô tô công vụ, cũng như phương tiện giao thông cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đây được xem là bước đi mang tính gương mẫu, tạo làn sóng lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thành phố.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuyển đổi sang xe điện, năng lượng xanh đối với hệ thống xe buýt liên tỉnh và các loại hình xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 9 chỗ so với dự thảo đề án trước đó.

Một tài xế xe công nghệ đổi pin tại tủ đổi pin đặt trên vỉa hè

Về việc thiết lập vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông (Vùng phát thải thấp - LEZ), TP.HCM giao Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai thí điểm trên phạm vi nhỏ tại khu vực trung tâm để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm quản lý trước khi chính thức mở rộng ra toàn vùng.

Riêng với xã đảo Thạnh An, TP chỉ đạo điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành công tác kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

TP.HCM sẽ việc thiết lập vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên phạm vi nhỏ tại khu vực trung tâm

Để tạo động lực đồng bộ và thúc đẩy lộ trình thực hiện đúng tiến độ, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng nghiên cứu cơ chế tăng mức hỗ trợ tài chính cho một số khu vực đặc thù và các nhóm đối tượng cần thúc đẩy, kết hợp giải pháp giảm dần mức hỗ trợ theo thời gian.

Sau khi cập nhật, hoàn thiện đề án, TP giao Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, phối hợp UB MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện phản biện xã hội. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ đề án, tham mưu UBND TP thông qua Đảng ủy UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND TP.HCM theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2026.