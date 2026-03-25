  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Thứ Tư, 11:33, 25/03/2026
VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 bài thi tự luận gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25, tính theo hệ số 1 cho cả 3 môn. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025

Về phương thức tuyển, ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung) sẽ tùy tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký. 

Các trường được áp dụng hình thức xét tuyển gồm: Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) thực hiện tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.

Năm nay, TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9 (sau sáp nhập), cao nhất từ trước đến nay.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Thời điểm chốt nguyện vọng lớp 10 cận kề: Làm sao tránh trượt oan?
Thời điểm chốt nguyện vọng lớp 10 cận kề: Làm sao tránh trượt oan?

VOV.VN - Thời điểm chốt nguyện vọng lớp 10 đang đến gần, trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi, phụ huynh và học sinh Hà Nội không khỏi đắn đo. Đáng chú ý, chỉ khoảng 60% học sinh có cơ hội vào trường công lập, khiến áp lực cạnh tranh gia tăng. Vậy chọn nguyện vọng thế nào để hạn chế rủi ro đáng tiếc?

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5/2026
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5/2026

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 với ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường công lập không chuyên.

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội
Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

VOV.VN - Năm 2026, lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh có nơi cư trú trên địa bàn, bao gồm cả diện tạm trú, được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập. Quy định mới nhằm mở rộng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm rào cản về hộ khẩu.

