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TP.HCM chuẩn bị 81 nghị quyết trong năm 2026 để triển khai Luật Phát triển đô thị

Thứ Tư, 21:40, 22/07/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung, chuẩn bị văn bản dưới Luật để sẵn sàng triển khai ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực.

 

Chiều 22/7, Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn và thống nhất các nội dung trọng tâm triển khai khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết, đến nay, dự thảo Luật Phát triển đô thị còn 5 chương, 68 điều. Luật có một số điểm khác so với trước, trong đó phạm vi được mở rộng ra các tỉnh, thành chứ không phải của riêng TP.HCM.

tp.hcm chuan bi 81 nghi quyet trong nam 2026 de trien khai luat phat trien do thi hinh anh 1
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu kết luận

Ông Thọ cho hay, hiện vẫn còn 37/117 nội dung công việc đang được thực hiện. Ông yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện dự thảo.

Ông Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản dưới Luật để sẵn sàng triển khai ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Đối với những nội dung còn chồng chéo, chưa rõ chức năng hoặc khó phân định trách nhiệm giữa các Ban và các sở, ngành, các đơn vị cần chủ động phối hợp, thống nhất phương án xử lý, tập trung hoàn thành những nội dung còn dở dang.

Việc hoàn thiện các nghị quyết của HĐND TP.HCM để triển khai Luật Phát triển đô thị phải bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, góp phần ổn định hành lang pháp lý, phát huy tối đa tiềm năng phát triển của TP, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

tp.hcm chuan bi 81 nghi quyet trong nam 2026 de trien khai luat phat trien do thi hinh anh 2
Đại diện các ban của HĐND TP.HCM góp ý 

Ông Thọ cũng đề nghị cụ thể hóa việc phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ", nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả thực thi công vụ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn; phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND TP và cấp ủy các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, các nghị quyết dự kiến trình HĐND TP triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị phải được chuẩn bị nhanh nhất, chu đáo, kỹ lưỡng để có thể được thông qua nhiều nhất có thể.

81 dự thảo nghị quyết dự kiến được xem xét trong năm 2026

Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, trong năm 2026, HĐND TP dự kiến xem xét khoảng 81 dự thảo nghị quyết để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, khoảng 19 dự thảo nghị quyết dự kiến trình trong tháng 8, 40 dự thảo trong tháng 9, 16 dự thảo vào tháng 10 và 6 dự thảo trong tháng 12.

Các dự thảo nghị quyết tập trung vào nhiều lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đô thị có nhiều nội dung quan trọng như quy hoạch tổng thể TP.HCM, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, phát triển vận tải hành khách công cộng, giao thông tĩnh, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân tại khu vực trung tâm, tài nguyên và môi trường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tập trung vào các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực pháp chế có các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách thu nhập tăng thêm, thu hút người tài và hỗ trợ dịch vụ pháp lý.

Theo dự thảo báo cáo, một số dự thảo nghị quyết có nội dung phức tạp, tác động lớn như quy định về không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân tại khu vực trung tâm có thể được điều chỉnh thời gian trình để tiếp tục nghiên cứu, rà soát trước khi đưa ra HĐND TP xem xét.

Trong năm 2027, một số dự thảo nghị quyết dự kiến tiếp tục được nghiên cứu hoặc trình khi cần thiết, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, môi trường và pháp chế.

Trong đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục và quy định mức thu học phí, dịch vụ giáo dục dự kiến trình trong quý I/2027; các nội dung về rác thải nhựa dự kiến vào tháng 6/2027.

Một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, quỹ tài chính, đầu tư công và PPP, được dự kiến trình theo thực tế phát sinh.

Hà Khánh - CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
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