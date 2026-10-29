TP.HCM đề xuất lương 265 triệu đồng/tháng để hút người tài

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa X ngày 29/10, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP hai dự thảo nghị quyết về thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo, bồi dưỡng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, nhằm cụ thể hóa cơ chế đặc thù từ Luật Phát triển đô thị.

Theo dự thảo về thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đối tượng áp dụng gồm chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, kỹ sư trẻ tài năng và cán bộ, công chức, viên chức có thành tích nổi trội.

Chính sách được chia thành ba nhóm: ký hợp đồng chuyên gia; tuyển chọn công chức, viên chức; xét công nhận và trọng dụng nhân sự đang công tác.

Các đại biểu HĐND TP.HCM nghiên cứu các tờ trình (ảnh: Duy Phương)

Với nhóm chuyên gia hợp đồng, TP đề xuất hỗ trợ ban đầu một lần bằng 80–100 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 424,8–531 triệu đồng. Thu nhập hằng tháng được đề xuất bằng 20–50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2–265,5 triệu đồng.

Dự thảo còn đề xuất bố trí nhà công vụ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 21,24 triệu đồng/tháng; hỗ trợ chi phí y tế cho người có tài năng và người thân. Khoản khuyến khích theo sản phẩm, công trình nghiên cứu sau nghiệm thu có thể lên đến 1,593 tỷ đồng đối với cá nhân và 3,186 tỷ đồng đối với nhóm tác giả.

Đối với nhân sự được tuyển vào biên chế hoặc cán bộ đang công tác có thành tích đặc biệt, mức hỗ trợ thu nhập thêm được đề xuất từ 10,62–26,55 triệu đồng/tháng, trong thời gian tối đa 10 năm.

Đối tượng áp dụng gồm chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, kỹ sư trẻ tài năng và cán bộ, công chức, viên chức có thành tích nổi trội (ảnh minh họa: QTSC)

Song song đó, TP đề xuất cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, chính sách tập trung vào các môn Olympic và môn trọng điểm như bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ, rowing, cử tạ…

Mức hỗ trợ cử vận động viên đi đào tạo ở nước ngoài được đề xuất tối đa 1,56 tỷ đồng/người/năm, với chu kỳ không quá 5 năm. Đào tạo trong nước được hỗ trợ tối đa 1,2 tỷ đồng/người/chương trình; chương trình mời chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện tại TP.HCM được đề xuất mức chi tối đa 1,5 tỷ đồng. Kinh phí dự kiến dành cho 34 chỉ tiêu đào tạo thể thao năng khiếu khoảng 19,2 tỷ đồng/năm.

Các chính sách hướng đến đánh giá nhân sự theo kết quả đầu ra và sản phẩm cụ thể, gắn đãi ngộ với hiệu quả đóng góp, tránh hỗ trợ dàn trải.