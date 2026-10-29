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TP.HCM đề xuất gần 6.500 tỷ đồng mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý

Thứ Năm, 10:48, 29/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý, kéo dài đoạn tuyến lên 2,9km với quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 6.500 tỷ đồng.


Ngày 29/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, UBND TP.HCM trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý.

Theo tờ trình, phạm vi dự án được đề xuất mở rộng từ đoạn dài 636m, nối đường Lê Trọng Tấn với đường Cộng Hòa, thành đoạn dài khoảng 2.900m, từ đường Bình Long đến đường Cộng Hòa. Tuyến đi qua các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình (địa phận quận Tân Bình và Tân Phú cũ).

Toàn tuyến dự kiến mở rộng lên 30m với 6 làn xe, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Dự án bố trí 5 nút giao cùng mức có đèn tín hiệu tại các giao lộ với đường Bình Long, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh và Cộng Hòa.

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Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI (Ảnh: Duy Phương)

Cùng với việc mở rộng phạm vi, tổng mức đầu tư được đề xuất tăng từ khoảng 657 tỷ đồng lên hơn 6.479 tỷ đồng, chuyển từ dự án nhóm B sang nhóm A. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật chiếm hơn 5.580 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 258 tỷ đồng.

UBND TP.HCM cũng đề xuất gộp công tác giải phóng mặt bằng vào dự án, đồng thời chấm dứt chủ trương đầu tư độc lập của hai dự án bồi thường trước đây trên địa bàn quận Tân Phú và quận Tân Bình cũ. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh sang giai đoạn 2027–2032, sử dụng ngân sách TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, đường Tân Kỳ Tân Quý là trục kết nối từ Quốc lộ 1, Vành đai 2 về phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đoạn qua quận Bình Tân trước đây đã được mở rộng. Việc đầu tư đoạn còn lại đến đường Cộng Hòa nhằm xóa điểm nghẽn “cổ chai”, tăng khả năng kết nối với đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn và góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nhà ga T3.

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh – An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom.

Dự án dài khoảng 2.000m, dự kiến mở rộng lên 30m, đi qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.326 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, thực hiện trong giai đoạn 2026–2032, nhằm giảm ùn tắc và khắc phục tình trạng ngập nước tại khu vực ngã tư Bốn Xã.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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