TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái thu hút nhân lực tinh hoa quốc tế

Gắn thu hút FDI với phát triển nhân lực

Tại tọa đàm “TP.HCM: Bài toán thu hút nhân lực tinh hoa quốc tế cho kỷ nguyên tăng trưởng mới” do VTV tổ chức ngày 30/9, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết dưới định hướng của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố định hình ba cực tăng trưởng.

Quang cảnh toạ đàm

Khu vực trung tâm tập trung vào tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Phía Bắc, gồm khu vực Thủ Đức và Bình Dương trước đây, phát triển công nghiệp sinh thái, thông minh, thu hút đầu tư vào bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu.

Phía Đông Nam, gồm khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Giờ, phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch.

Riêng phía Bắc, thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển Đô thị Khoa học Công nghệ, với vùng lõi đổi mới sáng tạo khoảng 220 ha tại phường Bình Dương.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Theo ông Tuấn, cạnh tranh thu hút FDI hiện nay phụ thuộc vào chất lượng thể chế, nhân lực, hạ tầng và năng lực đổi mới sáng tạo.

“Thành phố hiểu rằng bài toán trọng tâm không chỉ là sàng lọc dự án, mà là kiến tạo một hệ sinh thái nguồn nhân lực đủ tầm để hấp thụ nguồn vốn tinh hoa. Chúng ta không chỉ đón đại bàng công nghệ nếu chỉ có tổ hạ tầng mà thiếu đi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị chất lượng cao”, ông Tuấn nói.

TP.HCM tạo môi trường thu hút nhân lực tinh hoa (ảnh: Quang Huy)

TP.HCM xác định gắn thu hút đầu tư với chiến lược nhân lực, tăng phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Thành phố sẽ hình thành đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư về nhân lực, cải thiện môi trường sống, làm việc và tạo thuận lợi về thủ tục cho chuyên gia nước ngoài.

Giúp nhân tài an cư lâu dài bằng chính sách ổn định

Các diễn giả cho rằng, việc hình thành trung tâm việc làm tại những cực tăng trưởng mới đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội. Khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc có thể trở thành rào cản thu hút nhân lực.

Bên cạnh đó là các yếu tố như: kẹt xe, ngập nước, tiếng ồn hay thiếu các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu của từng nhóm chuyên gia… cũng là những rào cản khiến cho TP.HCM khó thu hút nhân lực chất lượng cao bên cạnh việc chi trả mức lương tương xứng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam kiến nghị thành phố xây dựng hệ sinh thái nhân tài, tạo môi trường để chuyên gia phát triển và gắn bó lâu dài.

Nơi ở cho chuyên gia cần được đặt trong quy hoạch đô thị tổng thể, kết nối với nơi làm việc, giao thông, trường học, y tế, không gian xanh và dịch vụ sinh hoạt đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, TP cần phát triển mạnh mô hình TOD trong bối cảnh hiện nay.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu

Với các băn khoăn về tính ổn định của các chính sách của TP.HCM, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho biết quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm dự kiến được phê duyệt vào cuối tháng 10, cùng Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10 sẽ tạo điều kiện hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Theo ông Phạm Bình An, luật được xây dựng từ thực tiễn, phân quyền mạnh mẽ và triển khai bằng các nghị quyết của HĐND TP.HCM, tạo hành lang pháp lý ổn định cho nhà đầu tư.

“Câu chuyện ở đây không phải là thử nghiệm mà là chính sách ổn định lâu dài. Điều này sẽ giải quyết được câu chuyện quan trọng là nhà đầu tư đến đây quan tâm đến chính sách có ổn định không. Luật Phát triển đô thị sẽ giải quyết vấn đề này, và không chỉ một vấn đề cụ thể mà rất nhiều nội dung”, ông Phạm Bình An nói thêm.

Thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn FDI Trong 9 tháng năm 2026, TP.HCM thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ, vượt 56,6% mục tiêu năm. Tổng vốn FDI lũy kế đạt hơn 156,72 tỷ USD. Các dự án chiến lược gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 4,9 tỷ USD; Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD, với đề xuất tăng vốn khoảng 2,8 tỷ USD; Khu đô thị Đại học Quốc tế khoảng 1,4 tỷ USD.