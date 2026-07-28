TP.HCM đề xuất xã hội hóa khi hơn 50% công chức phải làm thêm giờ

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế xã hội hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, hiện toàn TP áp dụng 2.170 thủ tục hành chính. Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1,78 triệu hồ sơ, tập trung ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh và hộ tịch. Trước đó, từ ngày 1/7/2025 đến 14/12/2025, TP tiếp nhận hơn 2,57 triệu hồ sơ.

Hiện có hơn 11.600 nhân sự tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ mỗi công chức thụ lý vẫn ở mức cao. Trung bình, mỗi công chức cấp xã phải đảm nhận từ 4-9 nhóm nhiệm vụ khác nhau.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có hơn 11.000 hồ sơ trễ hạn (ảnh minh họa)

Qua khảo sát, 56% công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính phải làm việc ngoài giờ, trung bình 30-40 giờ/người/tháng. Một số đơn vị có hơn 90% công chức, viên chức phải làm thêm, với thời gian hơn 100 giờ/tháng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP có 11.261 hồ sơ trễ hạn.

TP.HCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID và nghiên cứu ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc số hóa, kiểm tra dữ liệu và bóc tách thông tin từ hồ sơ giấy vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, tiêu tốn nhiều thời gian của công chức.

Từ thực tế này, UBND TP.HCM đề xuất xã hội hóa một số khâu hỗ trợ như hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, phân loại hồ sơ ban đầu; số hóa, bóc tách dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu số hóa.

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có thể tham gia thực hiện những công đoạn này dưới sự kiểm soát của cơ quan nhà nước. Trước mắt, cơ chế dự kiến tập trung vào các lĩnh vực có khối lượng giao dịch lớn như đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh và hộ tịch.

Theo UBND TP.HCM, việc xã hội hóa có thể giúp giảm tải công việc cơ học, hạn chế tình trạng làm thêm giờ, tạo điều kiện để công chức tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý nhà nước.