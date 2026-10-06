TP.HCM đưa bác sĩ từ bệnh viện xuống cơ sở, giúp trạm y tế mạnh lên

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã xác định chương trình luân phiên bác sĩ về trạm y tế là một trong những giải pháp quan trọng để củng cố y tế cơ sở, từng bước đưa trạm y tế trở thành nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo định hướng này, các bệnh viện trên địa bàn tham gia hỗ trợ nhân lực cho các trạm y tế, bên cạnh mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, bệnh viện không làm thay, phải giúp trạm y tế mạnh lên

Tuy nhiên, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng việc kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu không đơn thuần là đưa bác sĩ từ bệnh viện xuống cơ sở.

Theo ông Tăng Chí Thượng, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa làm đơn vị đồng hành thường xuyên; các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng lĩnh vực, từng bước hình thành những “gói năng lực chuyên khoa thiết yếu” cho tuyến cơ sở.

Mục tiêu không phải để bệnh viện làm thay trạm y tế, mà là giúp trạm tự làm được nhiều hơn, làm tốt hơn và duy trì được năng lực đó.

Thực tế, nhiều trạm y tế hiện còn thiếu bác sĩ, nhân viên y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và danh mục kỹ thuật. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng ngày càng tăng. Vì vậy, chương trình kết nối lần này được kỳ vọng đưa thêm nguồn lực và kinh nghiệm của bệnh viện về cơ sở, nhưng đồng thời yêu cầu mỗi trạm y tế phải chủ động xác định những gì mình đang thiếu, yếu ở đâu và nhu cầu sức khỏe của người dân trên địa bàn là gì.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, việc luân phiên bác sĩ cũng không nên chỉ dừng ở khám bệnh, mà cần gắn với đào tạo ngay tại chỗ, hướng dẫn thực hành và chuyển giao kỹ năng cho đội ngũ trạm y tế. Thành phố đã có chính sách hỗ trợ việc luân phiên bác sĩ, nhưng điều quan trọng là sau mỗi đợt hỗ trợ, nhân lực tại trạm phải có thêm năng lực để tiếp tục thực hiện công việc khi bác sĩ bệnh viện rút về.

Bác sĩ tuyến trên khám sức khỏe cho người dân ở trạm y tế phường Đức Nhuận

Ông Thượng cho rằng hai đầu mối chịu trách nhiệm chính là giám đốc bệnh viện và trưởng trạm y tế. Bệnh viện cần xác định mình có thể hỗ trợ gì, còn trạm y tế phải chỉ ra nhu cầu cụ thể để việc phối hợp không trở thành những hoạt động mang tính hình thức.

"Không nên đo hiệu quả bằng số lượt khám, số lớp đào tạo hay số bác sĩ luân phiên. Mà thước đo phải là kết quả thực tế sau 6 tháng, 12 tháng, trạm y tế có quản lý được nhiều hơn các bệnh thông thường, bệnh mạn tính; phát hiện bệnh sớm hơn; xử trí đúng hơn; chuyển người bệnh lên tuyến trên an toàn hơn hay không", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Nếu mỗi bệnh viện cùng góp một phần năng lực cho tuyến cơ sở, 168 trạm y tế sẽ trở thành những “cánh tay nối dài” của toàn hệ thống y tế thành phố. Khi đó, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở việc đưa bác sĩ về trạm, mà là đưa năng lực của cả hệ thống đến gần người dân hơn.