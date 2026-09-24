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81 bác sĩ từ bệnh viện ở TP.HCM được đưa xuống 37 trạm y tế thiếu nhân lực

Thứ Năm, 14:18, 24/09/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM đang đưa 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực, trước mắt bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ.

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, với tất cả 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu tại TP.HCM, mỗi trạm được một bệnh viện đa khoa đồng hành hỗ trợ từ chuyên môn đến quản trị. Bệnh viện không chỉ hỗ trợ trạm trong khám chữa bệnh mà cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và hỗ trợ đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến.

Đáng chú ý, sự hỗ trợ được thiết kế theo 2 lớp. Bên cạnh bệnh viện đồng hành theo địa bàn, toàn bộ hệ thống trạm y tế còn được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để được đào tạo, hội chẩn và hỗ trợ xử trí những bệnh lý chuyên sâu.

81 bac si tu benh vien o tp.hcm duoc dua xuong 37 tram y te thieu nhan luc hinh anh 1
Nhân viên trạm y tế đến tận nhà khám sức khỏe cho người cao tuổi không thể đi lại 

Trước mắt, trong giai đoạn đầu, 81 bác sĩ đa khoa và chuyên khoa có kinh nghiệm sẽ luân phiên đến 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực, bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bác sĩ luân phiên không chỉ khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và xử trí cấp cứu ban đầu mà còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ tại chỗ.

81 bac si tu benh vien o tp.hcm duoc dua xuong 37 tram y te thieu nhan luc hinh anh 2
168 trạm y tế sẽ được bệnh viện đồng hành về chuyên môn và quản trị  

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây không đơn thuần là bổ sung nhân lực. Các bác sĩ luân phiên còn là cầu nối chuyên môn giữa trạm y tế và bệnh viện, giúp duy trì hội chẩn, đào tạo, chuyển tuyến và hỗ trợ xử trí những trường hợp vượt khả năng của tuyến cơ sở.

Việc tăng cường bác sĩ cũng không áp dụng đồng loạt. Sau khi khảo sát thực tế, bệnh viện đồng hành sẽ căn cứ nhu cầu từng trạm để đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho trạm y tế, người dân có thêm niềm tin để lựa chọn chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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