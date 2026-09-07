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MTTQ TP.HCM thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở Đông Hưng Thuận

Thứ Hai, 16:25, 07/09/2026
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VOV.VN - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Đông Hưng Thuận. Vụ cháy khiến hai người tử vong, một thiếu niên bị bỏng nặng.

Sáng 7/9, tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm, động viên bệnh nhân T.P.U. (sinh năm 2010), nạn nhân bị bỏng trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 5/9 tại khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện cấp cứu với nhiều vết xây xát ở vùng mặt, bỏng nặng cả hai tay và hai chân. Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn, tiếp xúc tốt. Thời gian tới, các bác sĩ dự kiến tiếp tục xử lý những vùng tổn thương nặng bằng phương pháp ghép da.

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Đoàn công tác thăm hỏi nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy xảy ra rạng sáng 5/9.

Tại buổi thăm, ông Phạm Minh Tuấn động viên T.P.U. giữ ổn định tinh thần, phối hợp và tuân thủ phác đồ điều trị để sớm hồi phục. Dịp này, đoàn trao 50 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận tiếp tục phối hợp với các đoàn thể theo dõi sát hoàn cảnh gia đình, kịp thời hỗ trợ hoặc đề xuất cấp thành phố có giải pháp chăm lo trong thời gian tới.

Vụ cháy xảy ra lúc 1h55 ngày 5/9/2026 tại căn nhà số 10/29B đường TTN12, khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận. Đây là nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa, rau củ quả. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng tại địa phương phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 12, Phòng PC07 triển khai chữa cháy. Đám cháy được khống chế lúc 2h5 và dập tắt hoàn toàn lúc 2h10 cùng ngày.

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Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thăm và động viên bệnh nhân T.P.U. tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ cháy khiến ông T.V.T. (sinh năm 1986) tử vong tại chỗ. Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu gồm bà Đ.T.N. (sinh năm 1986, vợ ông T.) và T.P.U. (con ông T.). Đến 14h cùng ngày, bà N. tử vong do thương tích quá nặng.

Trước đó, trong ngày 5/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận đã tổ chức thăm hỏi và trao tổng cộng 22 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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