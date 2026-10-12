TP.HCM: Cán bộ, công chức góp một ngày lương ủng hộ người nghèo

Sáng 12/10, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại nhiều cơ quan, đơn vị ở TP.HCM hưởng ứng hoạt động đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2026. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (thứ 5 từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành phố tham dự hoạt động hưởng ứng đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 (ảnh: MTTQ TP.HCM)

Tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP.HCM, hoạt động hưởng ứng có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Tại đây, bà Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố đã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 263 triệu đồng.

Cùng ngày, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND TP.HCM cũng hưởng ứng hoạt động đóng góp một ngày lương, với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố đại diện tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TP.HCM chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái (ảnh: MTTQ TP.HCM)

Tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, tập thể cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng, đóng góp ít nhất một ngày lương, với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Như vậy, chỉ riêng các cơ quan, đơn vị nêu trên đã đóng góp hơn 516 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM năm 2026.

Cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chung tay hưởng ứng đợt vận động vì người nghèo (ảnh: MTTQ TP.HCM)

Hoạt động nằm trong đợt vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát động, nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những khoản đóng góp từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng. Nguồn kinh phí vận động sẽ góp phần chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố.

Những ngày lương nghĩa tình góp thêm nguồn lực chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM (ảnh: MTTQ TP.HCM)

Thông qua hoạt động này, TP.HCM tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo người nghèo, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM năm 2026, chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra lúc 19h ngày 17/10 tại Nhà hát Hòa Bình. Đây là dịp ghi nhận, tri ân những tấm lòng nhân ái, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo người nghèo. Đồng thời, tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực xã hội, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và livestream trên Fanpage Mặt trận TP.HCM.