TP.HCM lập bãi đỗ miễn phí hơn 3.500m2 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hôm nay (9/1), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký Văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, về chủ trương tạm làm bãi đậu xe taxi, xe công nghệ trong 1 tháng cao điểm phục vụ Tết.

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xe taxi, xe công nghệ hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM có bãi đỗ miễn phí tại khu đất có vị trí trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế (góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, quận Tân Bình). Bãi đỗ này rộng hơn 3.500m2.

Đây là phương án nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dịp Tết này xe taxi, xe công nghệ hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có bãi đỗ miễn phí. Ảnh: Tỷ Huỳnh

UBND TP.HCM yêu cầu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng phương án và tổ chức điều hành bãi đỗ xe tạm đúng mục đích sử dụng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn công trình mương thoát nước,...

Cảng vụ Hàng không Miền Nam - cơ quan đang quản lý mặt bằng có trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, để triển khai thực hiện và giám sát việc sử dụng mặt bằng theo phương án được hai đơn vị thống nhất.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương phối hợp Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hiện trường để hướng dẫn lắp đặt tạm các tấm đan (bắc qua mương thoát nước), đảm bảo an toàn.

Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải TP.HCM theo dõi tình hình giao thông tại khu vực bãi đỗ xe tạm, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan và tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực. Công an TP.HCM được giao tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường xung quanh bãi đỗ xe tạm.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu UBND quận Tân Bình kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực bãi đỗ xe tạm và hỗ trợ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo an ninh trật tự khi bãi đỗ tạm đưa vào hoạt động…

Trước đó, theo dự báo của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/1 đến ngày 6/2 sẽ tăng rất cao với khoảng 130.000 người và gần 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Điều này sẽ gây áp lực lớn đối với giao thông trong khu vực./.