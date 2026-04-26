TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Chủ Nhật, 12:33, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đông đảo nhân dân Thành phố long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ. Theo ông, kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng mà còn là biểu tượng sâu sắc của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào và ý chí vươn lên của người Việt Nam qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ (ảnh: T.B)

Tại TP.HCM, Thành phố mang tên Bác, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ đô thị năng động, nghĩa tình.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, TP.HCM kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; trong đó, mỗi thành quả đạt được đều có sự đóng góp, đồng hành và thụ hưởng của người dân. Thành phố xác định lấy người dân làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực của quá trình phát triển, qua đó huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM di chuyển vào khu vực dâng hương

Bước vào giai đoạn mới, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, chính quyền số, xã hội số của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; hướng tới năm 2045 phát triển ngang tầm các đô thị lớn của châu Á.

Trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng tăng trưởng. Song song đó, TP.HCM chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, học tập tiền nhân, noi gương Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn, kế tục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

"Chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố và đội ngũ đảng viên của chúng ta hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc, của Đảng. Theo đó nỗ lực phấn đấu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện sức mạnh cùng cả nước, vì cả nước", ông Lộc nói.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dâng hương, dâng lễ vật Quốc Tổ

Sau diễn văn, nghi thức đón rước – tiếp lễ được diễn ra trang trọng. Đội hình múa rồng, tiêu binh, khối cờ ngũ sắc, trống chiêng, trầu rượu; đặc biệt là các kiệu Ngũ quả, kiệu bánh chưng - bánh giầy (18 cặp)… trang nghiêm đi đầu.

Tiếp đó, lãnh đạo TP.HCM và các tầng lớp nhân dân di chuyển từ Cổng Nghi môn dọc đường Tre đến khu vực Hồ Sen và lên khu vực sân lễ.

Tại khu vực Nhà Trống Đồng, sau nghi thức niệm hương, dâng cúng, đọc chúc văn do Ban Quý tế các đình, đền trên địa bàn TP thực hiện, lãnh đạo Thành phố đã thành kính dâng nén hương thơm lên Quốc Tổ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương 

Sau đó đông đảo các tầng lớp nhân dân vào dâng hương, dâng hoa, lễ vật. Bà Trần Thị Kim Huệ cho biết đã đi từ rất sớm để chờ dâng hương.

"Rất vui mà đi từ 6h30 sáng nên dự được từ đầu đến cuối luôn. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, đất nước mình thay đổi rất nhiều, cả thế giới phải nhìn vào. Là một người dân mình mong muốn đất nưóc Việt Nam ngày càng phồn thịnh phát triển", bà Huệ chia sẻ.

"Em cảm nhận ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 tại đây rất náo nhiệt, vui tươi. Mọi người tới đây thắp nhang cho tổ tiên và không khí rất vui vẻ. Em mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển", Phan Thị Mỹ Uyên, du học sinh, về TP đúng dịp Giỗ Tổ nên tranh thủ cùng người thân đến thắp hương Quốc Tổ, cho biết thêm. 

Mọi người dâng hoa và lễ vật

Còn Đại tá Nguyễn Tiến Cấp, 62 năm tuổi Đảng, quê gốc Hà Nội, ngụ tại phường Long Bình, cùng đồng đội cũ dâng hương Quốc Tổ, bày tỏ: "Tôi cũng như mọi người, ngày 10/3 Giỗ Tổ dù trong hay ngoài nước đều hướng về Quốc Tổ. Đến đền Hùng thắp nén nhang cho Quốc Tổ thấy rất cảm động, thấy toàn dân ta đều hướng về ngày này, chỉ mong thắp nén nhang kính cẩn lên vua Hùng".

Một số hình ảnh phóng viên VOV/TP.HCM ghi lại:

Lãnh đạo TP.HCM và người dân vào dâng hương lên Quốc Tổ
Lãnh đạo TP.HCM tại khu vực Trống Đồng chuẩn bị vào thắp hương
Nghi thức cúng lễ diễn ra trang trọng
Ban Quý tế đọc chúc văn
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương
Người dân dâng hương lên Quốc Tổ
Sau khi dâng hương, mọi người tham quan Đền tưởng niệm
Đại tá Nguyễn Tiến Cấp, thứ hai từ phải sang, cùng đồng đội sau khi dâng hương
Phan Thị Mỹ Uyên, du học sinh sau khi dâng hương Quốc Tổ
Mọi người chụp ảnh kỷ niệm
Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương.

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương.

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

