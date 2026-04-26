Sáng nay 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Nhà thờ Hùng Vương nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sáng nay

Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương. Nhiều năm qua, không gian thờ tự tại Bảo tàng tỉnh được duy trì trang nghiêm, trở thành nơi để nhân dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.

Đây cũng là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân địa phương, thể hiện sự hướng về cội nguồn dân tộc.

Đây là lễ được tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ hàng năm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương, cầu mong quốc thái dân an, đất nước thanh bình, thịnh vượng. Sau nghi thức dâng hương và nghe văn khấn tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên, đồng thời kính cáo những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở mỗi người Việt Nam luôn hướng về tổ tiên, về cội nguồn. Hoạt động này được tỉnh Vĩnh Long tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

