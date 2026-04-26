中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 10:32, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương.

Sáng nay 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Nhà thờ Hùng Vương nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sáng nay

Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương. Nhiều năm qua, không gian thờ tự tại Bảo tàng tỉnh được duy trì trang nghiêm, trở thành nơi để nhân dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.

Đây cũng là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh của người dân địa phương, thể hiện sự hướng về cội nguồn dân tộc.

Đây là lễ được tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ hàng năm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương, cầu mong quốc thái dân an, đất nước thanh bình, thịnh vượng. Sau nghi thức dâng hương và nghe văn khấn tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên, đồng thời kính cáo những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh ngày càng giàu mạnh, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở mỗi người Việt Nam luôn hướng về tổ tiên, về cội nguồn. Hoạt động này được tỉnh Vĩnh Long tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chanh Tuy/VOV- ĐBSCL
Tag: Hùng Vương giỗ tổ giỗ tổ Hùng Vương Vĩnh Long ngày lễ bảo tàng Quốc Tổ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng
Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21.

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Những ngày này, tại tỉnh Đồng Tháp đã và đang diễn ra các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Những ngày này, tại tỉnh Đồng Tháp đã và đang diễn ra các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Phú Thọ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận lượng khách du lịch đến lễ hội cao hơn năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tiêu biểu, điểm đến về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục