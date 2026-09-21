TP.HCM mở 2 tuyến xe buýt điện mới, miễn vé đến hết năm 2026
VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt điện số 179 và 180 từ ngày 5/10, kết nối khu đô thị Vinhomes Grand Park với khu vực trung tâm Thành phố.
Chiều 21/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về việc mở mới hai tuyến xe buýt không trợ giá số 179 và 180.
Cả hai tuyến do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus khai thác, sử dụng xe buýt điện VinFast/GreenBus 67 chỗ.
Tuyến số 179 hoạt động trong nội khu Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ). Trong khi đó, tuyến số 180 kết nối Vinhomes Grand Park với trung tâm TP.HCM.
Việc đưa tuyến 180 vào hoạt động tạo thêm kết nối giao thông công cộng giữa Vinhomes Grand Park với khu vực Lê Văn Việt, cầu Sài Gòn, Vinhomes Central Park, Ba Son và trung tâm Thành phố.
Hai tuyến bắt đầu hoạt động từ ngày 5/10.
Hành khách đi tuyến 179 và 180 được miễn vé đến hết ngày 31/12/2026.