TP.HCM mở 2 tuyến xe buýt điện mới, miễn vé đến hết năm 2026

Chiều 21/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về việc mở mới hai tuyến xe buýt không trợ giá số 179 và 180.

Cả hai tuyến do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus khai thác, sử dụng xe buýt điện VinFast/GreenBus 67 chỗ.

Hai tuyến khai thác, sử dụng xe buýt điện VinFast/GreenBus 67 chỗ.

Tuyến số 179 hoạt động trong nội khu Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ). Trong khi đó, tuyến số 180 kết nối Vinhomes Grand Park với trung tâm TP.HCM.

Việc đưa tuyến 180 vào hoạt động tạo thêm kết nối giao thông công cộng giữa Vinhomes Grand Park với khu vực Lê Văn Việt, cầu Sài Gòn, Vinhomes Central Park, Ba Son và trung tâm Thành phố.

Việc mở thêm hai tuyến mới nhằm tăng cường kết nối Vinhomes Grand Park với khu vực trung tâm.

Hai tuyến bắt đầu hoạt động từ ngày 5/10.

Hành khách đi tuyến 179 và 180 được miễn vé đến hết ngày 31/12/2026.