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Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp

Thứ Tư, 20:11, 01/07/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ theo lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Theo nội dung Công văn, UBND Thành phố thống nhất chủ trương đối với đề xuất phương án điều chỉnh các tuyến buýt tại mục 4.4 Báo cáo số 379/BC-SXD ngày 11/6/2026 của Sở Xây dựng; giao Sở Xây dựng căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025, Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 12/11/2025 của UBND Thành phố và các quy định pháp luật có liên quan để chủ động rà soát, điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ, phù hợp điều kiện hạ tầng, tổ chức giao thông, không làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng; thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tỷ lệ đúng giờ của xe buýt.

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Ảnh minh họa

Đồng thời, Sở Xây dựng căn cứ loại hình phương tiện xe buýt điện sử dụng, áp dụng định mức, đơn giá tương ứng đã được UBND Thành phố ban hành để thực hiện theo quy định, bảo đảm tiến độ chuyển đổi phương tiện, phù hợp Đề án Vùng phát thải thấp.

Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức, đơn giá, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Đối với đề xuất phương án mở mới các tuyến buýt tại mục 4.5 Báo cáo số 379/BC-SXD ngày 11/6/2026 của Sở Xây dựng: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, nhu cầu đi lại, phạm vi phục vụ, mức độ trùng lặp tuyến, khả năng kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, bến xe, điểm trung chuyển hiện có, điều kiện hạ tầng khai thác, vận hành, khả năng cân đối kinh phí trợ giá và hiệu quả kinh tế - xã hội đối với từng tuyến buýt đề xuất mở mới; bảo đảm không trùng lặp, lãng phí, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình rà soát phương án mở mới các tuyến buýt và khả năng cân đối ngân sách; bảo đảm sử dụng ngân sách Thành phố tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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