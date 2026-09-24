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TP.HCM sắp mở lại giao lộ cầu Phú Long về trung tâm Bình Dương cũ

Thứ Năm, 18:56, 24/09/2026
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VOV.VN - Dự kiến trong tháng 10, giao lộ Quốc lộ 13- đường dẫn vào cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ sẽ được mở lại giúp giảm tình trạng ùn tắc hiện nay. Thông tin được Sở Xây dựng TP.HCM nêu ra tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 24/9.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, giao lộ Quốc lộ 13- đường dẫn vào cầu Phú Long (phường Lái Thiêu) thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân là giao lộ này đang bị đóng bằng dải phân cách, các phương tiện lưu thông từ cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ bắt buộc phải rẽ phải và quay đầu tại giao lộ kế cận nên gây ùn tắc giao thông.

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Trạm thu phí trên Quốc lộ 13 (ảnh: N.Đ)

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã thống nhất với Công an Thành phố và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC mở lại giao lộ trên Quốc lộ 13- đường dẫn vào cầu Phú Long, đồng thời bố trí lại trạm thu phí.

Ông Dũng cho biết, tuy nhiên để tăng cường khả năng xe qua giao lộ thì các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá long môn.

"Giá này kết cấu cốt thép được bắc ngang qua phần đường xe chạy, hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên giá long môn này và chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công", ông Dũng nói.

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Ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM

Theo đại diện Sở Xây dựng, việc mở lại giao lộ, sẽ thực hiện trước ngày 10/10/2026, còn việc cải tạo trạm thu phí theo tiến độ thi công, dự kiến cũng trong tháng 10. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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