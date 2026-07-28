TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; quán triệt việc thực hiện công tác này trên địa bàn TP theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, có giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi tự ý đặt tên, đổi tên đường, gắn bảng tên đường không đúng quy định của tổ chức, cá nhân; xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP.

TP.HCM siết quản lý đặt tên đổi tên đường (ảnh minh họa)

Các địa phương chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc rà soát, cập nhật thông tin, đề xuất bổ sung tên danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh tiêu biểu vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng TP theo đúng quy định.

Song song đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện Công văn này; kịp thời tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu cập nhật, bổ sung Ngân hàng tên đường và công trình công cộng TP, bảo đảm khai thác, phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của các danh nhân, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử và địa danh trên địa bàn TP, nhất là các địa danh gắn với các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, theo đúng quy định của pháp luật.