UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP cùng UBND các phường, xã đặc khu về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Việc tạm dừng tuyển dụng mới công chức áp dụng cả với các đợt đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng cho đến khi việc hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 được cấp có thẩm quyền quyết định theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

TP.HCM tạm dừng tuyển dụng công chức để rà soát biên chế (ảnh minh họa: Hà An)

Về điều chuyển cán bộ, công chức, UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, địa phương tạm dừng để giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và sắp xếp lại đội ngũ sau khi hoàn tất rà soát vị trí việc làm.

Trường hợp thật sự cần điều chuyển để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi biên chế được giao, cơ quan, địa phương phải gửi văn bản đến Sở Nội vụ. Văn bản phải nêu rõ lý do, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có. Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, địa phương không lợi dụng việc điều chuyển để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND TP.HCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM cùng UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm triển khai chỉ đạo này.