TP.HCM triển khai chiến dịch tuyên truyền, kết hợp cưỡng chế vi phạm về tốc độ

Chiến dịch nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại TP.HCM năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác vì những thành phố khỏe mạnh (PHC) do Quỹ Bloomberg tài trợ với các đối tác là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies.

Thông điệp chính của chiến dịch là “Hãy tuân thủ tốc độ quy định” được thể hiện thông qua video truyền thông mang tên “Người mẹ”. Video mô tả cảnh một chiếc ô tô chạy quá tốc độ va chạm mạnh với hai mẹ con đang đi xe máy, thể hiện nỗi đau của đứa trẻ khi mất đi mẹ của mình do hành vi chạy quá tốc độ của người lái xe ô tô. Từ đó thôi thúc những người lái xe mong muốn tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư, khu vực đô thị.

Từ 1/7 – 31/8/2023, lực lượng cảnh sát giao thông TP và các quận huyện sẽ triển khai công tác cưỡng chế vi phạm về tốc độ (Ảnh minh họa: H.M).

Chiến dịch gồm các nội dung chính là hoạt động tuyên truyền và hoạt động cưỡng chế. Cụ thể, hoạt động tuyên truyền kéo dài từ 13/6 - 31/8/2023 trên các nền tảng mạng xã hội, phổ biến video clip tại các sở, ngành đoàn thể, bến xe, bệnh viện, trường học, ký túc xá, khu nhà trọ; sự kiện “Sang đường an toàn” tại một trong các trường tiểu học tham gia dự án “Trường học an toàn”.

Từ 1/7 - 31/8/2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện sẽ triển khai công tác cưỡng chế. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết: “Lực lượng CSGT sẽ chủ động trong công tác tham mưu phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề vi phạm về tốc độ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông cho người lưu thông trên đường, đảm bảo đi an toàn về hạnh phúc”.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM (Ảnh H.K).

Phát động chiến dịch, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức đoàn thể thành viên cũng như các đơn vị, các bến xe, bệnh viện xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông điệp “Hãy tuân thủ tốc độ quy định” và cảnh báo “Tốc độ lái xe càng cao thì nguy cơ xảy ra va chạm càng tăng và hậu quả có thể càng nghiêm trọng”; tuyên truyền thông điệp nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm va chạm giao thông có nguyên nhân liên quan đến hành vi vi phạm tốc độ.

Theo các nghiên cứu liên quan đến tốc độ đã được công bố tại các hội thảo quốc tế mà Ban An toàn giao thông TP.HCM cung cấp, lái xe vượt quá 5% tốc độ quy định làm tăng 10% tỉ lệ tai nạn và 20% tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông; người đi bộ có khả năng tử vong đến 80% nếu xe ô tô va chạm ở tốc độ 50km/giờ; người đi bộ có đến 90% cơ hội sống sót nếu bị xe ô tô va chạm ở tốc độ 30km/giờ trở xuống./.