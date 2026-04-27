TP.HCM "tuýt còi" doanh nghiệp thể thao biển chưa đủ điều kiện hoạt động

Thứ Hai, 17:14, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, kiểm tra tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu chưa có giấy phép kinh doanh, thiếu chứng nhận an toàn cho 7 mô tô nước và 1 ca nô. Doanh nghiệp bị yêu cầu tuyệt đối không hoạt động đến khi đủ điều kiện.

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM làm trưởng đoàn vừa tiến hành rà soát hoạt động ca nô, thể thao nước tại Công viên Bãi Sau nằm trên địa bàn phường Tam Thắng

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu không xuất trình được các giấy tờ pháp lý. 

Đoàn kiểm tra làm việc với Doanh nghiệp vào sáng 27/4

Cụ thể, 7 mô tô nước của đơn vị này chưa có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, 7 tài công của doanh nghiệp cũng thiếu giấy chứng nhận điều khiển phương tiện và chứng nhận tập huấn chuyên môn về hướng dẫn tập luyện, cứu hộ theo quy định.

Khảo sát thực tế tại trụ sở số 1 Thùy Vân, lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp chưa có biểu hiện tổ chức kinh doanh hay quảng bá chương trình "Bùng nổ cảm xúc - Chinh phục đại dương" như thông tin ban đầu. 

Một phương tiện ca no thể thao của doanh nghiệp đang tập kết tại bãi biển Vũng Tàu 

Hiện tại, 1 ca nô của công ty đang neo đậu tại bãi biển đối diện số 179 Thùy Vân. Đáng chú ý, toàn bộ 7 mô tô nước đang được tập kết tạm thời tại khuôn viên phía trước Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tam Thắng.

Lý giải về vấn đề này, đại diện công ty cho biết, doanh nghiệp mới thành lập hôm 10/4/2026, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

Do chưa có bến bãi chuyên dụng cho phương tiện thủy nội địa, đơn vị được Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường tạo điều kiện cho gửi tạm phương tiện.

7 ca no nước đang tập kết tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý. 

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp dịch vụ khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao, đồng thời đáp ứng nghiêm ngặt các quy chuẩn về nhân sự và phương tiện thủy nội địa.

Tạm dừng hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò

VOV.VN - Trước những phản ánh của du khách về tình trạng mô tô nước hoạt động gây mất an toàn tại khu vực bãi tắm, thành phố Vinh (Nghệ An) đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của loại hình dịch vụ này tại biển Cửa Lò.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: TP.HCM doanh nghiệp ca nô mô tô nước Công ty thể thao biển Vũng Tàu
Tin liên quan

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đông đảo nhân dân Thành phố long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đông đảo nhân dân Thành phố long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

Biển Bãi Sau của TP.HCM quá tải ngày mùng 5 Tết, du khách đỏ mắt tìm phòng

VOV.VN - Tính đến ngày 21/2, tức ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, khu vực biển Bãi Sau, TP.HCM đã đón hơn 220.000 lượt khách vui chơi, tắm biển. Lượng người tăng đột biến khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng kín chỗ, buộc du khách phải chuyển hướng sang vùng lân cận hoặc quay về sớm.

VOV.VN - Tính đến ngày 21/2, tức ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, khu vực biển Bãi Sau, TP.HCM đã đón hơn 220.000 lượt khách vui chơi, tắm biển. Lượng người tăng đột biến khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng kín chỗ, buộc du khách phải chuyển hướng sang vùng lân cận hoặc quay về sớm.

Hừng đông trên bãi biển Sầm Sơn - nhịp mưu sinh không ngủ của làng chài xứ Thanh

VOV.VN - Khi bầu trời phía Đông vừa ửng hồng, bãi biển Sầm Sơn đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới... Từ lúc ngư dân rời bến ra khơi đến khi thuyền cá trở về, hoạt động buôn bán diễn ra ngay trong hừng đông - một vòng quay mưu sinh bền bỉ bên sóng nước.

VOV.VN - Khi bầu trời phía Đông vừa ửng hồng, bãi biển Sầm Sơn đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới... Từ lúc ngư dân rời bến ra khơi đến khi thuyền cá trở về, hoạt động buôn bán diễn ra ngay trong hừng đông - một vòng quay mưu sinh bền bỉ bên sóng nước.

