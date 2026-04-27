TP.HCM "tuýt còi" doanh nghiệp thể thao biển chưa đủ điều kiện hoạt động

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM làm trưởng đoàn vừa tiến hành rà soát hoạt động ca nô, thể thao nước tại Công viên Bãi Sau nằm trên địa bàn phường Tam Thắng

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu không xuất trình được các giấy tờ pháp lý.

Đoàn kiểm tra làm việc với Doanh nghiệp vào sáng 27/4

Cụ thể, 7 mô tô nước của đơn vị này chưa có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, 7 tài công của doanh nghiệp cũng thiếu giấy chứng nhận điều khiển phương tiện và chứng nhận tập huấn chuyên môn về hướng dẫn tập luyện, cứu hộ theo quy định.

Khảo sát thực tế tại trụ sở số 1 Thùy Vân, lực lượng chức năng ghi nhận doanh nghiệp chưa có biểu hiện tổ chức kinh doanh hay quảng bá chương trình "Bùng nổ cảm xúc - Chinh phục đại dương" như thông tin ban đầu.

Một phương tiện ca no thể thao của doanh nghiệp đang tập kết tại bãi biển Vũng Tàu

Hiện tại, 1 ca nô của công ty đang neo đậu tại bãi biển đối diện số 179 Thùy Vân. Đáng chú ý, toàn bộ 7 mô tô nước đang được tập kết tạm thời tại khuôn viên phía trước Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tam Thắng.

Lý giải về vấn đề này, đại diện công ty cho biết, doanh nghiệp mới thành lập hôm 10/4/2026, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Do chưa có bến bãi chuyên dụng cho phương tiện thủy nội địa, đơn vị được Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường tạo điều kiện cho gửi tạm phương tiện.

7 ca no nước đang tập kết tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp dịch vụ khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao, đồng thời đáp ứng nghiêm ngặt các quy chuẩn về nhân sự và phương tiện thủy nội địa.