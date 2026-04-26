TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài



Hợp thức hóa căn hộ cho thuê ngắn ngày

Tại một siêu đô thị như TP.HCM, chung cư ngày càng phổ biến để đáp ứng nhu cầu nhà ở. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống đã gây bức xúc cho cư dân. Cụ thể, trước sáp nhập, TP.HCM có hơn 1.400 chung cư, trong đó 163 chung cư chưa bàn giao kinh phí bảo trì và khoảng 58.000 căn chưa được cấp sổ hồng.

Một nội dung đáng chú ý trong Quyết định 19 là Công an TP.HCM sẽ điều tra, xử lý trách nhiệm đối với các hành vi chiếm dụng kinh phí bảo trì. Đồng thời, quy định chi tiết cơ chế cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì theo từng giai đoạn ký hợp đồng.

Bà Trần Thị Nhung, ngụ chung cư Centum Wealth (phường Tăng Nhơn Phú, trước đây thuộc TP Thủ Đức) cho biết, gần 3 năm nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao hơn 20 tỷ đồng kinh phí bảo trì.

Với Quyết định 19, bà Nhung kỳ vọng sẽ đủ chế tài để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các bên liên quan thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật. Đặc biệt là chính quyền địa phương sẽ vào cuộc mạnh mẽ hơn.

"Đối với UBND phường thì phải làm đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Khi có cư dân phản ánh thì cũng mong các cấp chính quyền đôn đốc làm việc, sớm có kết quả trả lời cho cư dân để đảm bảo an ninh trật tự địa phương", bà Nhung bày tỏ.

Một điểm mới của Quyết định 19 là TP.HCM cho phép loại hình căn hộ du lịch ngắn ngày trong chung cư, nêu rõ chủ căn hộ phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở lưu trú du lịch và bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về du lịch. Người thuê và chủ nhà có thể thực hiện đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú qua các nền tảng số như Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID.

So sánh với những quy định trước đó, ông Lê Hoàng Châu- Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, trước đây Luật Nhà ở năm 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật từng có nội dung cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Tuy nhiên, tại TP.HCM, nhu cầu thuê căn hộ chung cư trong khoảng thời gian ngắn để phục vụ lưu trú, du lịch (căn hộ dịch vụ ngắn ngày) lại rất lớn. Từ đó dẫn đến việc, mỗi chung cư lại quy định khác nhau, có nơi cấm hoàn toàn, nhưng cũng có nơi “linh hoạt” hơn với hoạt động này.

Ông Châu cho rằng với quyết định mới của UBND TP.HCM, quyền của người sở hữu căn hộ được đảm bảo. Để việc thực thi thuận lợi, ông Châu kiến nghị bổ sung quy định về khu vực để xe điện và bố trí trạm sạc điện, cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Xử lý tranh chấp diện tích chung - riêng

Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) đánh giá, Quyết định 19 là cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa quản trị đô thị.

Cụ thể, Quyết định 19 đã đưa ra những chế tài quyết liệt hơn để bắt buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ bản vẽ mặt bằng, phân định rõ ràng khu vực để xe chung, riêng và công cộng.

Đồng thời quy định chi tiết hơn về việc khai thác phần diện tích sở hữu chung như sảnh, bãi xe, khu vực thương mại. Nguồn thu từ hoạt động khai thác này phải được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì để phục vụ lại tòa nhà, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Đây là điểm mới, lần đầu có quy định cụ thể đối với phần diện tích sở hữu chung – riêng vốn gây tranh chấp, mâu thuẫn gay gắt thời gian qua. Có thể kể đến tranh chấp tại chung cư Cityland Park Hills vào tháng 3/2026, khi chủ đầu tư thông báo bán chỗ đỗ xe ô tô với giá khoảng 500 triệu đồng/chỗ và cho rằng đây là phần sở hữu riêng. Quan điểm này vấp phải phản ứng từ Ban quản trị và cư dân, phát sinh mâu thuẫn về quyền khai thác và việc điều chỉnh số lượng chỗ đỗ xe so với thiết kế ban đầu.

Tương tự, tại chung cư The EverRich Infinity, việc bán chỗ đỗ xe với giá từ 500 đến 800 triệu đồng/chỗ cũng từng gây tranh chấp gay gắt giữa cư dân và chủ đầu tư, cho thấy những bất cập kéo dài liên quan đến phân định sở hữu chung - riêng trong chung cư.

Ông Thành cho rằng, nhiều mâu thuẫn trước đây thiếu cơ chế giải quyết rõ ràng, kỳ vọng các quy định mới sẽ góp phần đưa việc quản lý chung cư trở nên minh bạch, rõ trách nhiệm.

"Có những mâu thuẫn, thắc mắc của cư dân, phải căng băng rôn, khiếu nại tập trung. Cư dân đóng phí để quản lý vận hành thì cần sự công khai, minh bạch, rõ ràng. Chính quyền địa phương cũng đóng vai trò trong một khu nhà chung cư", ông Thành nhấn mạnh.

Vai trò của chính quyền địa phương đối với hoạt động của các chung cư cũng được phân định cụ thể hơn trong Quyết định 19. Thay vì đứng ngoài cuộc, các phường, xã sẽ được chấm điểm thi đua quản lý đô thị. Việc quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể góp phần quan trọng, bảo vệ quyền lợi cư dân, đặc biệt là khi xảy ra tranh chấp như phần diện tích sử dụng chung – riêng.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, chính quyền địa phương là nơi tiếp nhận và xử lý đối với nội dung này: "Tranh chấp giữa diện tích sở hữu chung - riêng mà ban quản trị và chủ đầu tư không giải quyết được thì cơ quan đứng ra giải quyết là UBND cấp xã, là người đứng ra giải quyết tranh chấp và phân định phần nào là chung, phần nào là riêng", ông Nam nói.

Để hoạt động chung cư đi vào nền nếp, các quy định mới cần được thực thi nghiêm túc. Quan trọng hơn, cơ quan quản lý phải chủ động áp dụng chế tài trong thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân và hạn chế phát sinh tranh chấp.