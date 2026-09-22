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TP.HCM cho phép tăng 1,5 lần hệ số sử dụng đất khu TOD

Thứ Ba, 14:32, 22/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM chính thức cho phép tăng tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất tại khu vực TOD, mở rộng phạm vi quy hoạch lên đến 1.000m quanh các ga metro nhằm tối ưu hóa quỹ đất và đẩy mạnh phát triển đô thị.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI sáng 22/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Nghị quyết đồng thời quy định các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian trong khu vực TOD trên địa bàn Thành phố.

Theo Nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận, gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000 m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot.

tp.hcm cho phep tang 1,5 lan he so su dung dat khu tod hinh anh 1
TP.HCM tăng hệ số sử dụng đất tại khu TOD (ảnh minh họa)

Ranh giới TOD được xác định theo điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu phát triển đô thị của từng khu vực.

Trên cơ sở ranh giới được chấp thuận, UBND TP.HCM quyết định lập hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn đối với toàn bộ hoặc một phần khu vực TOD, phù hợp với tiến độ đầu tư tuyến đường sắt và điều kiện triển khai thực tế.

Việc quy hoạch từng phần phải bảo đảm đồng bộ về không gian, sử dụng đất, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kết nối với nhà ga, depot; không ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể khu vực TOD.

Quy hoạch khu vực TOD không phải thực hiện bước lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị. Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định cơ quan tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch.

Cũng theo Nghị quyết, hệ số sử dụng đất gộp chung đối với các ô chức năng quy hoạch khu hỗn hợp, thương mại - dịch vụ và khu ở trong khu vực TOD được phép tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn. Những khu vực tiếp cận nhà ga thuận lợi được ưu tiên áp dụng.

Diện tích cây xanh bố trí trên mái và các tầng của công trình, nếu người dân có thể tiếp cận, sử dụng thuận tiện, được quy đổi bằng 50% diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng.

Tại nhà ga và depot, Thành phố cho phép bố trí diện tích sàn cho công trình hỗn hợp, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và quy đổi tương đương diện tích đất theo chức năng quy hoạch.

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Đại biểu HĐND TP.HCM bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết (ảnh: D.P)

Chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe được phép giảm tối đa 50% so với quy chuẩn. Khoảng lùi công trình có thể áp dụng khác quy chuẩn và được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch.

Cây xanh trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt và hành lang bảo vệ sông, rạch được tính vào chỉ tiêu đất cây xanh công cộng nếu bảo đảm an toàn và khả năng tiếp cận thường xuyên của người dân.

Việc điều chỉnh các chỉ tiêu không được áp dụng mặc nhiên cho từng dự án. Quy mô dân số, diện tích sàn và các chỉ tiêu phát triển phải phù hợp với khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Quy hoạch TOD phải ưu tiên giao thông công cộng, đi bộ và xe đạp; hạn chế phương tiện cá nhân; khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian trên cao nhưng không làm quá tải hạ tầng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và thay thế Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 19/6/2026. Các hồ sơ đang triển khai trước thời điểm Nghị quyết mới có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển tiếp.

Theo UBND TP.HCM, công tác lập quy hoạch TOD mới được triển khai ở một số khu vực dọc tuyến Metro 2 (Bến Thành – Tham Lương), tuyến Metro 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Ga Thủ Thiêm.

Cụ thể, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã được phê duyệt ranh giới 5 khu vực TOD, gồm 10 nhà ga và depot Tham Lương, với tổng diện tích khoảng 938 - 940 ha.

Thành phố cũng đã phê duyệt ranh giới TOD tổ hợp ga Thủ Thiêm tại khu vực thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng, đồng thời giao đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch.

Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội đã quy định đối với dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD, Thành phố được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD.

Như vậy, để tạo được nguồn thu thu này, việc tổ chức lập các quy hoạch khu vực TOD theo Nghị quyết trên địa bàn Thành phố là hết sức cấp bách.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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