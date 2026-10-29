TP.HCM xử phạt 150.000 trường hợp vi phạm đỗ xe sai quy định

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công anh TP.HCM cho biết, hiện thành phố có khoảng 13,3 triệu phương tiện các loại, trên 1,5 triệu phương tiện ô tô, còn lại là các phương tiện khác.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông dù đang được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, dẫn đến áp lực lớn đối với hoạt động lưu thông.

Khoảng 150.000 trường hợp phương tiện bị xử lý do dừng, đậu xe không đúng quy định

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng và UBND các phường phối hợp với Công an thành phố khảo sát, triển khai lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ tại một số khu vực, tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, tại khu vực trung tâm TP.HCM, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lưu thông của các phương tiện, là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tan tầm.

Ngoài việc gây cản trở giao thông, việc đỗ dừng cũng gây tai nạn, theo thống kê trong 10 tháng 2026, toàn thành phố có 106 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc đỗ dừng, làm chết 62 người, bị thương 45 người, chiếm 7% toàn vụ tai nạn giao thông của thành phố.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công anh TP.HCM

Trước tình trạng này, phòng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý, trong 10 tháng, phát hiện và lập biên bản với khoảng 150.000 trường hợp ô tô đỗ dừng sai quy định.

"Trong số này có khoảng 81.000 trường hợp trực tiếp kiểm tra và lập biên bản tại chỗ, số còn lại xử phạt thông báo qua hình ảnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường, cả việc phạt nguội, phạt qua hình ảnh đối với các phương tiện đỗ dừng không đúng quy định", Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói thêm.