English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM xử phạt 150.000 trường hợp vi phạm đỗ xe sai quy định

Thứ Năm, 17:53, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 10 tháng năm 2026, khoảng 150.000 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định, bị xử phạt bằng cả hình thức trực tiếp lẫn qua hình ảnh. Thông tin được Công an TP.HCM đưa ra tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 29/10.

 

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công anh TP.HCM cho biết, hiện thành phố có khoảng 13,3 triệu phương tiện các loại, trên 1,5 triệu phương tiện ô tô, còn lại là các phương tiện khác.

Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông dù đang được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, dẫn đến áp lực lớn đối với hoạt động lưu thông. 

tp.hcm xu phat 150.000 truong hop vi pham do xe sai quy dinh hinh anh 1
Khoảng 150.000 trường hợp phương tiện bị xử lý do dừng, đậu xe không đúng quy định 

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng và UBND các phường phối hợp với Công an thành phố khảo sát, triển khai lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ tại một số khu vực, tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, tại khu vực trung tâm TP.HCM, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lưu thông của các phương tiện, là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tan tầm.

Ngoài việc gây cản trở giao thông, việc đỗ dừng cũng gây tai nạn, theo thống kê trong 10 tháng 2026, toàn thành phố có 106 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc đỗ dừng, làm chết 62 người, bị thương 45 người, chiếm 7% toàn vụ tai nạn giao thông của thành phố. 

tp.hcm xu phat 150.000 truong hop vi pham do xe sai quy dinh hinh anh 2
Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công anh TP.HCM

Trước tình trạng này, phòng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý, trong 10 tháng, phát hiện và lập biên bản với khoảng 150.000 trường hợp ô tô đỗ dừng sai quy định.

"Trong số này có khoảng 81.000 trường hợp trực tiếp kiểm tra và lập biên bản tại chỗ, số còn lại xử phạt thông báo qua hình ảnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường, cả việc phạt nguội, phạt qua hình ảnh đối với các phương tiện đỗ dừng không đúng quy định", Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói thêm.

1793187928656_1779964960789034815_2657274513281882220_2a46166bd16d8dfbe322124d0c44165a.jpg

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật kinh doanh, bảo vệ tài sản

VOV.VN - Những ngày qua, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư trũng thấp bị ngập sâu, nhiều chủ phương tiện phải dắt xe lội nước, leo lên vỉa hè, chật vật di chuyển trên đường. Nước dâng cao tràn vào nhà, hàng quán, chợ dân sinh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phương án kết nối giao thông từ TP.HCM đi sân bay Long Thành
Phương án kết nối giao thông từ TP.HCM đi sân bay Long Thành

VOV.VN - Để chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành giai đoạn đầu, ngành hàng không tập trung kết nối với TP.HCM qua hai hướng đường bộ chính. Đồng thời, các tuyến xe trung chuyển cũng được nghiên cứu triển khai.

Phương án kết nối giao thông từ TP.HCM đi sân bay Long Thành

Phương án kết nối giao thông từ TP.HCM đi sân bay Long Thành

VOV.VN - Để chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành giai đoạn đầu, ngành hàng không tập trung kết nối với TP.HCM qua hai hướng đường bộ chính. Đồng thời, các tuyến xe trung chuyển cũng được nghiên cứu triển khai.

TP.HCM nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh
TP.HCM nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh

VOV.VN - TP.HCM yêu cầu rút ngắn lộ trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời nghiên cứu thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm. 

TP.HCM nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh

TP.HCM nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh

VOV.VN - TP.HCM yêu cầu rút ngắn lộ trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời nghiên cứu thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm. 

Hà Nội trước bài toán vùng phát thải thấp: Xanh hóa giao thông, bảo đảm sinh kế
Hà Nội trước bài toán vùng phát thải thấp: Xanh hóa giao thông, bảo đảm sinh kế

VOV.VN - Hà Nội từng bước triển khai vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát khí thải, cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, thành phố cần phát triển giao thông công cộng, hoàn thiện hạ tầng và có cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là nhóm lao động thu nhập thấp.

Hà Nội trước bài toán vùng phát thải thấp: Xanh hóa giao thông, bảo đảm sinh kế

Hà Nội trước bài toán vùng phát thải thấp: Xanh hóa giao thông, bảo đảm sinh kế

VOV.VN - Hà Nội từng bước triển khai vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát khí thải, cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, thành phố cần phát triển giao thông công cộng, hoàn thiện hạ tầng và có cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm sinh kế cho người dân, nhất là nhóm lao động thu nhập thấp.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục