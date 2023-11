Trà Vinh tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông

Hiện đoạn sông này có nhiều điểm bị xói lở thẳng đứng, tạo nhiều vết nứt bên trong bờ, nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, làm mất an toàn tuyến giao thông trong khu vực, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Tại Trà Vinh nhiều ngôi nhà cạnh bờ sông buộc phải di dời vì sạt ngày càng nghiêm trọng

Đặc biệt, tại khu vực khóm 1, 2, 3, 4 (đoạn từ sông Hậu đến đập Cần Chông) nếu không có biện pháp hữu hiệu, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 733 hộ dân với gần 3.600 nhân khẩu.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố sạt lở gây ra, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo UBND huyện Tiểu Cần cắm biển báo, cảnh báo các khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết chủ động phòng, tránh. Đồng thời chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi sự cố sạt lở uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của người dân; tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Nhiều hộ dân sống trong cảnh lo lắng vì sạt lở bờ sông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tiểu Cần theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng phương án ứng phó; thường xuyên cập nhật, báo cáo diễn biến sạt lở và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời; tổ chức khảo sát, tham mưu, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình xử lý sự cố sạt lở.

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 48 điểm, khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm; trong đó, có 44 khu vực sạt lở bờ sông cần được sớm khắc phục. Tổng kinh phí để khắc phục các khu vực lở này ước khoảng 5.844 tỷ đồng.

Trà Vinh ngày càng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết: “Ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã có dự đoán được tình hình này, do đó chúng tôi cũng tuyên truyền vận động cho những người dân ở tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, để họ nâng cao nhận thức, ứng phó với sạt lở. Đồng thời khuyến cáo người dân là di dời nhà cửa, vật kiến trúc đến khu vực an toàn. Ngoài ra chúng tôi cũng triển khai gia cố nhiều tuyến đê bao trong cái khu vực sạt lở, để đảm bảo an toàn cho người dân”.