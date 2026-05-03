  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trại vịt ở Đồng Nai lén lút xả thải trực tiếp ra suối trong đêm

Chủ Nhật, 16:24, 03/05/2026
VOV.VN - Lợi dụng đêm tối, một cơ sở chăn nuôi vịt tại xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai (trước đây là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã lén lút xả nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối trực tiếp ra suối. Hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang kịp thời.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và theo dõi sát sao, Công an xã Tân Quan phát hiện cơ sở chăn nuôi vịt của ông Đ.Đ.K (tại ấp Sóc Ruộng 2) có dấu hiệu xả thải trái phép.

Nước suối Cầu Ông Vân ô nhiễm, bốc mùi hôi 

Sau một thời gian theo dõi, tối ngày 28/4, Công an xã đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã và Ban điều hành ấp Sóc Ruộng 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, yêu cầu chủ cơ sở mở cổng để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trực tiếp xả nước từ hồ chứa ra suối Cầu Ông Vân.

Qua kiểm tra, cơ sở này đang xả thải qua đường ống nhựa đường kính 60mm; nước thải có màu đen đặc và bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường xung quanh.

Ngay trong đêm, Công an xã Tân Quan đã lấy mẫu tang vật để gửi cơ quan chức năng phân tích, giám định mức độ ô nhiễm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước suối đi xét nghiệm 

Công an xã tham mưu Chủ tịch UBND xã Tân Quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chăn nuôi và thú y của hộ ông Đ.Đ.K.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Quan tiếp tục xác minh, làm rõ. Ngay khi có kết quả phân tích mẫu nước, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xử phạt 1 tỷ đồng trang trại lợn ở Thanh Hóa xả thải ra môi trường

VOV.VN - Ngày 6/8, UBND xã Cẩm Tân đã phối hợp cùng đại diện công an tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị chức năng có liên quan đã tổ chức công bố công khai kết quả xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, liên quan đến trang trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính và Bà Lê thị Phương trên địa bàn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Đồng Nai công an bắt quả tang trại vịt xả thải môi trường
Cơ sở sản xuất bún 70m² ở TP.HCM bị xử phạt 552 triệu đồng vì xả thải
VOV.VN - Giữa nỗ lực mưu sinh của một cơ sở sản xuất bún nhỏ tại phường Tân Sơn (TP.HCM), quyết định xử phạt hơn 552 triệu đồng của UBND phường này đang đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ đóng cửa. Câu chuyện đặt ra tranh luận về tính hợp lý và nhân văn trong áp dụng pháp luật môi trường.

Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm trại heo không phép, xả thải quá 10 lần quy chuẩn

VOV.VN - Ngày 25/3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý vi phạm đối với hai trại heo không phép, xả thải ở mức rất nguy hại trên địa bàn.

