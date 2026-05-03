Trại vịt ở Đồng Nai lén lút xả thải trực tiếp ra suối trong đêm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và theo dõi sát sao, Công an xã Tân Quan phát hiện cơ sở chăn nuôi vịt của ông Đ.Đ.K (tại ấp Sóc Ruộng 2) có dấu hiệu xả thải trái phép.

Nước suối Cầu Ông Vân ô nhiễm, bốc mùi hôi

Sau một thời gian theo dõi, tối ngày 28/4, Công an xã đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã và Ban điều hành ấp Sóc Ruộng 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, yêu cầu chủ cơ sở mở cổng để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trực tiếp xả nước từ hồ chứa ra suối Cầu Ông Vân.

Qua kiểm tra, cơ sở này đang xả thải qua đường ống nhựa đường kính 60mm; nước thải có màu đen đặc và bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và môi trường xung quanh.

Ngay trong đêm, Công an xã Tân Quan đã lấy mẫu tang vật để gửi cơ quan chức năng phân tích, giám định mức độ ô nhiễm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu nước suối đi xét nghiệm

Công an xã tham mưu Chủ tịch UBND xã Tân Quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, chăn nuôi và thú y của hộ ông Đ.Đ.K.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Quan tiếp tục xác minh, làm rõ. Ngay khi có kết quả phân tích mẫu nước, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.