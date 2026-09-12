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Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh quá tải gấp 3 lần, bao giờ đóng cửa?

Thứ Bảy, 05:30, 12/09/2026
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VOV.VN - Tồn tại gần 20 năm, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh phường Hiệp Bình, TP.HCM (thuộc TP.Thủ Đức cũ) đang trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng dân cư. Nằm ở khu dân cư đông đúc, trạm thường xuyên bốc mùi hôi thối do lượng rác tập kết vượt xa thiết kế ban đầu.

Quá tải và ô nhiễm kéo dài

Khu vực ngã tư đường Hiệp Bình đến đường Kha Vạn Cân là nơi tập kết của hàng loạt xe gom rác để đưa về trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh. Trạm trung chuyển này có tuổi đời gần 20 năm, công suất thiết kế 80 tấn/ngày, nhưng đang phải tiếp nhận từ 220 đến 260 tấn rác/ngày, tức là gấp 3 lần so với công suất thực tế.

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Trạm trung chuyển rác nằm ngay mặt đường Kha Vạn Cân, giữa khu dân cư đông đúc (Ảnh: Duy Phương)

Sau khi thu gom, lượng rác tại đây được chuyển về bãi rác Đa Phước, xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh cũ) để xử lý. Tuy nhiên, việc mở cửa tiếp nhận rác liên tục trong ngày khiến cả khu vực luôn nồng nặc mùi hôi thối.

Ông Phạm Văn Đức và bà Đỗ Ngọc Muôn, người dân ở địa phương bức xúc. "Cũng gây ách tắc giao thông, dơ dáy, hôi thối. Sinh hoạt của người dân ở đây cũng rất khó chịu", ông Đức bày tỏ.

"Nhiều khi nước bên trong tràn ra ngoài, nước thải gây hôi thối không thể chịu nổi", bà Muôn phàn nàn.

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Khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông Vũ Đăng Nghĩa - Trưởng khu phố 36, phường Hiệp Bình, tình trạng ô nhiễm là hệ quả tất yếu khi trạm rác nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Cơ sở này gánh lượng rác từ nhiều khu vực lân cận, cộng thêm những thời điểm thiếu xe vận chuyển khiến rác bị ùn ứ nhiều ngày, khuếch tán mùi hôi thối nghiêm trọng.

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Xe thu gom rác tự chế len lỏi khắp các tuyến đường đổ về trạm trung chuyển (Ảnh: Duy Phương)

Để xử lý tạm thời, chính quyền địa phương đã cho khắc phục một số điểm hư hỏng ở đoạn đường Kha Vạn Cân nhằm chống đọng nước thải. Riêng khu phố cũng thường xuyên nhắc nhở đơn vị vận hành trạm không để ùn ứ rác.

"Phường đã cho làm lại tuyến đường, nâng cao lên một chút để xử lý nước không tràn ra ngoài. Cũng bảo với bên xử lý rác ở bên ngoài làm sao cho gọn gàng, đừng để nước và rác ra ngoài gây mùi ô nhiễm", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đẩy nhanh lộ trình di dời

Ông Hồ Hữu Nhân – Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hiệp Bình cho biết, từ ngày 1/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - chủ đầu tư gói thầu vệ sinh môi trường đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố (CITENCO) để tiếp quản, vận chuyển chất thải về khu xử lý tập trung.

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Trạm rác quá tải, vượt công suất gấp 3 lần lượng rác được thiết kế (Ảnh: Duy Phương)
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Các xe gom rác đổ về cả ngày, thường xuyên gây cản trở giao thông (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông Hồ Hữu Nhân, trạm trung chuyển rác này không còn phù hợp quy hoạch, chính bởi vậy chính quyền địa phương đang kiến nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch chung.

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Nước thải ô nhiễm tràn ra đường, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng giao thông (Ảnh: Duy Phương)

"Đã có quy hoạch 2 trạm xử lý rác tại phường Long Bình và Linh Xuân. Nếu sớm thực hiện trạm xử lý rác quy mô, chuẩn khoa học sẽ góp phần giảm tải cũng như giảm ô nhiễm môi trường cho các trạm rác ở các địa phương này", ông Nhân cho biết.

Khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, địa phương sẽ chính thức đề xuất đóng cửa trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh. Trước mắt, UBND phường cam kết tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của trạm, phối hợp xử lý sự cố để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

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Vụ bãi rác gây ô nhiễm, dân chặn xe: Lãnh đạo phường Bình Dương đối thoại khẩn

VOV.VN - Trước áp lực ô nhiễm từ bãi tập kết rác khiến người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, TP.HCM (trước đây là phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phải căng băng rôn, chặn xe rác, lãnh đạo UBND phường đã tổ chức đối thoại, đưa ra loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn để "hạ nhiệt" điểm nóng này.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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