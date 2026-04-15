中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục

Thứ Tư, 16:36, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, trả lời về việc một bãi rác dùng container chứa rác, lãnh đạo xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, nguyên nhân do mới trúng thầu gói vận chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt nên doanh nghiệp chưa nắm rõ địa bàn, bỡ ngỡ trong việc xử lý rác phát sinh trong dân.

 

Sau phản ánh của VOV về việc phát hiện một bãi rác dùng container để chứa rác ở TP.HCM, chính quyền xã Long Hải (huyện Long Điền cũ) đã tiến hành kiểm tra thực địa vị trí bãi rác.

Vị trí bãi rác thuộc địa bàn tổ 17, ấp Hải Tân, xã Long Hải (giáp ranh với rừng phòng hộ ven biển). 

vu dung container chua rac tai bai o tp.hcm doanh nghiep thu gom rac da khac phuc hinh anh 1
Để tránh phát sinh nước thải từ rác thải sinh hoạt doanh nghiệp Thạch Thảo dùng container chứa rác 

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận: khu đất có diện tích khoảng 1.000m2, cách mặt đường khoảng 50 mét, xung quanh có cây xanh bao phủ, không có người ở. Khu đất trên do Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Thạch Thảo sử dụng làm điểm tập kết rác tạm thời, chờ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Doanh nghiệp này là đơn vị trúng thầu gói vận chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã từ ngày 1/4/2026.

Lực lượng chức năng xã Long Hải yêu cầu doanh nghiệp này thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt trên khu đất, không ảnh hưởng vệ sinh môi trường xung quanh.

vu dung container chua rac tai bai o tp.hcm doanh nghiep thu gom rac da khac phuc hinh anh 2
Sau phản ánh của VOV rác tập kết đã được di dời đi nơi khác

Giải thích thêm về việc có một container trong khu đất mà doanh nghiệp này đào hố âm xuống để chứa rác, ông Mạch Văn Lai, Trưởng Phòng Kinh tế - Đô thị xã Long Hải cho biết, sau khi vận chuyển rác từ các hộ về bãi tập kết doanh nghiệp này đã đổ rác vào container để không phát sinh nước thải từ lượng rác thải sinh hoạt. Quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vòng 2-3 ngày, sau đó xe chuyên dụng sẽ đưa đi xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Lai, sở dĩ có tình trạng tồn đọng lượng rác thải lớn mà VOV phản ánh là do vào các ngày diễn ra lễ hội Dinh Cô lượng rác phát sinh nhiều (hơn 20 tấn/ngày); doanh nghiệp Thạch Thảo mới trúng gói thầu nên không tránh khỏi bỡ ngỡ về việc nắm bắt địa bàn, vận chuyển rác trong khu dân cư.

vu dung container chua rac tai bai o tp.hcm doanh nghiep thu gom rac da khac phuc hinh anh 3
Vị trí chôn container 

Để giải quyết lượng rác thải phát sinh hằng ngày, trước mắt xã Long Hải sẽ tạm thời cho sử dụng khu đất tại tổ 17, ấp Hải Tân làm điểm trung chuyển rác.

Ông Mạch Văn Lai cho biết thêm, về lâu dài xã sẽ đưa khu đất rộng 4.900m2 thuộc thửa số 106, tờ bản đồ số 7 (nằm trên đường tỉnh lộ 44A), quy hoạch đất cây xanh để làm nơi tập kết rác thải sinh hoạt trong dân, sau đó đưa đến nhà máy xử lý theo quy định.

"UBNB vừa đề xuất Sở Nông nghiệp- Môi trường và Sở Quy hoạch kiến trúc 1 vị trí sẽ quy hoạch sẽ làm điểm trung chuyển rác. Xã đã cung cấp thông tin, vị trí địa điểm khu đất này cho Sở Nông nghiệp- Môi trường. Từ nay đến cuối năm 2026 nếu tình hình rác phát sinh đột biến, tăng cao trong dịp lễ, cuối tuần thì chúng tôi phải dùng điểm này để đưa rác từ xe nhỏ về trước khi chờ xe lớn lấy đi", ông Lai cho biết thêm.

vu dung container chua rac tai bai o tp.hcm doanh nghiep thu gom rac da khac phuc hinh anh 4
Trước đó nhiều xe tải, chuyên dùng, thô xe ra vào thường xuyên vào mỗi chiều đến tối để đổ rác xuống khu đất giáp rừng phòng hộ

Như VOV đã thông tin trước đó, theo phản ánh của người dân, từ đầu tháng 4/2026 gần khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM xuất hiện một bãi rác với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều, từ 17 giờ đến tối.

Phóng viên VOV ghi nhận thêm, bên trong bãi rác còn xuất hiện một hố sâu hình chữ nhật bằng chiếc container đang được chôn âm một phấn xuống đất (dấu hiệu mới đào còn rất mới).

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Doanh nghiệp thu gom rác chôn container chứa rác khắc phục TP.HCM xã Long Hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ngành y tế TP.HCM nhận 629 phản ánh trong hơn 3 tháng
Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

TP.HCM kỷ luật 13 đảng viên, đẩy nhanh gỡ vướng các dự án tồn đọng

VOV.VN - Ngày 14/4, tại phiên họp thứ XIII, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM công bố kỷ luật 13 đảng viên và kết thúc theo dõi 3 vụ án lớn. Thành phố thống nhất 4 nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ lãng phí ngay trong quý II/2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục