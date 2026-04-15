Vụ dùng container chứa rác tại bãi ở TP.HCM: Doanh nghiệp thu gom rác đã khắc phục

Sau phản ánh của VOV về việc phát hiện một bãi rác dùng container để chứa rác ở TP.HCM, chính quyền xã Long Hải (huyện Long Điền cũ) đã tiến hành kiểm tra thực địa vị trí bãi rác.

Vị trí bãi rác thuộc địa bàn tổ 17, ấp Hải Tân, xã Long Hải (giáp ranh với rừng phòng hộ ven biển).

Để tránh phát sinh nước thải từ rác thải sinh hoạt doanh nghiệp Thạch Thảo dùng container chứa rác

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận: khu đất có diện tích khoảng 1.000m2, cách mặt đường khoảng 50 mét, xung quanh có cây xanh bao phủ, không có người ở. Khu đất trên do Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Thạch Thảo sử dụng làm điểm tập kết rác tạm thời, chờ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Doanh nghiệp này là đơn vị trúng thầu gói vận chuyển, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã từ ngày 1/4/2026.

Lực lượng chức năng xã Long Hải yêu cầu doanh nghiệp này thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt trên khu đất, không ảnh hưởng vệ sinh môi trường xung quanh.

Sau phản ánh của VOV rác tập kết đã được di dời đi nơi khác

Giải thích thêm về việc có một container trong khu đất mà doanh nghiệp này đào hố âm xuống để chứa rác, ông Mạch Văn Lai, Trưởng Phòng Kinh tế - Đô thị xã Long Hải cho biết, sau khi vận chuyển rác từ các hộ về bãi tập kết doanh nghiệp này đã đổ rác vào container để không phát sinh nước thải từ lượng rác thải sinh hoạt. Quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vòng 2-3 ngày, sau đó xe chuyên dụng sẽ đưa đi xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Lai, sở dĩ có tình trạng tồn đọng lượng rác thải lớn mà VOV phản ánh là do vào các ngày diễn ra lễ hội Dinh Cô lượng rác phát sinh nhiều (hơn 20 tấn/ngày); doanh nghiệp Thạch Thảo mới trúng gói thầu nên không tránh khỏi bỡ ngỡ về việc nắm bắt địa bàn, vận chuyển rác trong khu dân cư.

Vị trí chôn container

Để giải quyết lượng rác thải phát sinh hằng ngày, trước mắt xã Long Hải sẽ tạm thời cho sử dụng khu đất tại tổ 17, ấp Hải Tân làm điểm trung chuyển rác.

Ông Mạch Văn Lai cho biết thêm, về lâu dài xã sẽ đưa khu đất rộng 4.900m2 thuộc thửa số 106, tờ bản đồ số 7 (nằm trên đường tỉnh lộ 44A), quy hoạch đất cây xanh để làm nơi tập kết rác thải sinh hoạt trong dân, sau đó đưa đến nhà máy xử lý theo quy định.

"UBNB vừa đề xuất Sở Nông nghiệp- Môi trường và Sở Quy hoạch kiến trúc 1 vị trí sẽ quy hoạch sẽ làm điểm trung chuyển rác. Xã đã cung cấp thông tin, vị trí địa điểm khu đất này cho Sở Nông nghiệp- Môi trường. Từ nay đến cuối năm 2026 nếu tình hình rác phát sinh đột biến, tăng cao trong dịp lễ, cuối tuần thì chúng tôi phải dùng điểm này để đưa rác từ xe nhỏ về trước khi chờ xe lớn lấy đi", ông Lai cho biết thêm.

Trước đó nhiều xe tải, chuyên dùng, thô xe ra vào thường xuyên vào mỗi chiều đến tối để đổ rác xuống khu đất giáp rừng phòng hộ

Như VOV đã thông tin trước đó, theo phản ánh của người dân, từ đầu tháng 4/2026 gần khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM xuất hiện một bãi rác với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều, từ 17 giờ đến tối.

Phóng viên VOV ghi nhận thêm, bên trong bãi rác còn xuất hiện một hố sâu hình chữ nhật bằng chiếc container đang được chôn âm một phấn xuống đất (dấu hiệu mới đào còn rất mới).